Un volto del GfVip vuole distruggere Tommaso Zorzi: ecco di chi si tratta

È scoppiato un nuovo caso legato ad uno dei partecipanti all’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Scopriamo i dettagli della vicenda

Non fa in tempo a spengersi una polemica che immediatamente se ne innesca un’altra, questo è ciò che sta succedendo quest’anno in riferimento alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Se da un lato è una notizia positiva per Alfonso Signorini, in quanto alimenta le chiacchiere sul conto del suo programma, dall’altro c’è da dire che il padrone di casa non ha poche gatte da pelare.

Lo showman è comunque abituato a gestire delle situazioni delicate e controverse, come ha sempre dimostrato anche durante le stagioni passate. Nell’ultima puntata ad esempio, il conduttore è riuscito finalmente a placare la querelle che ha visto protagoniste Jo Squillo e Katia Ricciarelli, la quale in precedenza aveva discusso anche con Carmen Russo. Probabilmente però, per il caso di cui parliamo oggi Alfonso sarà atteso da un’impresa ancora più complicata.

GfVip, ennesimo polverone nella casa

Il caso è stato tirato a galla da una nota influencer esperta in materia di gossip. Il nome di quest’ultima corrisponde a quello di Deianira Marzano, la quale ha pubblicato sulla sua pagina di Instagram un audio che potrebbe mettere nei guai Soleil Sorge, una delle concorrenti che attualmente si trova nella casa più spiata d’Italia.

La clip in questione recita le seguenti parole, riportate tra l’altro anche dal sito “Leggo”: “Metti me e lui nella Casa insieme come unico concorrente e andiamo a distruggere Dayane e Tommaso”. Con questa frase, la gieffina fa riferimento a Iconize, nome d’arte dell’influencer italiano Marco Ferrero, il quale in passato è stato fidanzato per circa due anni con Tommy.

Il messaggio risale all’anno scorso, quando la Sorge avrebbe voluto partecipare al GfVip, cosa che invece è accaduta soltanto quest’anno. Il suo intento dunque, sarebbe stato quello di oltrepassare la porta rossa insieme all’ex di Zorzi, in modo tale da “distruggere” lui e Dayane Mello.

Il grande scalpore della vicenda è dato anche dal fatto che Soleil e Dayane si sono sempre dichiarate grandi amiche, con quest’ultima che sta sostenendo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tramite i suoi canali social. Arrivati a questo punto non sappiamo se la modella crederà o meno al contenuto dell’audio condiviso dalla Marzano, ma qualora fosse così siamo certi che la loro amicizia potrebbe subire uno scossone devastante.