Sguardo imbronciato da bambina, oggi è uno dei volti simbolo della Rai: ecco di chi si tratta

In questa immagine possiamo vedere una bambina imbronciata che, al giorno d’oggi, è diventata un’icona assoluta dei canali Rai

Attualmente il suo volto è conosciuto dalla gran parte del pubblico da casa, che senza alcun dubbio ha assistito a diverse puntate della sua celebre trasmissione. Naturalmente quello di cui parliamo non è l’unico programma che lei ha presentato nel corso della sua brillante carriera costellata da diversi successi.

In realtà, il personaggio a cui facciamo riferimento è sia una nota conduttrice che un’abile giornalista, come ha ampiamente dimostrato fin dal suo debutto sul piccolo schermo. Come se non bastasse, a ulteriore prova del suo grande valore c’è il fatto che la quasi totalità dei format a cui ha preso parte sono stati anche ideati da lei, motivo per cui viene apprezzata sia dai telespettatori ma anche da tanti suoi colleghi.

Leggi qui -> Maria De Filippi, la drammatica malattia famigliare: “Fu diagnosticato un tumore al pancreas”

Leggi qui -> Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata”| La confessione

Chi è la bambina raffigurata nello scatto?

Il volto della bimba ritratta in questa foto in bianco e nero corrisponde a quello di Serena Bortone, conduttrice ed autrice romana che da oltre un anno presenta il seguitissimo format intitolato “Oggi è un altro giorno”, trasmesso sulle frequenze dei canali Rai.

I vertici dell’azienda televisiva nazionale la considerano un punto fermo, in virtù dell’ampio rispetto che si è guadagnata con la sua professionalità e con la grandissima dedizione con cui si è sempre messa in gioco.

Il suo programma, che va in onda nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì, consiste nel più classico dei talk show, dove insieme ai vari ospiti commenta le vicende più calde del momento, affrontando temi che vanno dalla cronaca all’attualità, passando per l’economia e la sanità (con un occhio di riguardo alla situazione della pandemia di Covid 19).

Serena Bortone, dagli esordi professionali alla vita privata

Serena ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo alla fine degli anni ottanta, periodo in cui ha ideato la trasmissione targata Rai “Alla ricerca dell’arca”. Successivamente invece, come accennato in precedenza, la giornalista è stata autrice e conduttrice di diversi programmi, alcuni dei quali di grande successo, come “Mi manda Raitre”, “Agorà” e “TeleCamere”.

Per quel che concerne la sua vita privata, la Bortone ha sempre manifestato la sua riservatezza, ragion per cui non possiamo sapere se sia single oppure impegnata. Tuttavia, per sua stessa ammissione, la presentatrice si è espressa a sfavore del matrimonio, anche se non ha escluso a priori questa possibilità nel suo futuro.