Stefania Orlando, il lutto che ha sconvolto la sua vita: la disperazione della conduttrice

La splendida showgirl capitolina è stata vittima di un dolorosissimo lutto che ha devastato la sua vita. Vediamo cosa ha detto

La carriera televisiva di Stefania ha visto la sua alba ormai molto tempo fa, per la precisione nella prima metà degli anni novanta, quando ha partecipato alle riprese di un paio di trasmissioni targate Mediaset.

Nella scorsa stagione, proprio sulle medesime frequenze, la showgirl ha preso parte alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, dove è riuscita a distinguersi conquistando un discreto consenso da parte del pubblico. Quest’ultimo infatti, attraverso il suo inoppugnabile giudizio, ha condotto la Orlando fino alla finalissima, anche se poi si è dovuta accontentare soltanto del gradino più basso del podio.

Tuttavia si è dichiarata felice per l’esito della gara, dato che è stata vinta dall’influencer milanese Tommaso Zorzi, con cui la presentatrice ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia durante la loro lunga permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Leggi qui -> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

Il racconto struggente di Stefania Orlando

I suoi tanti fans al momento hanno la possibilità di seguirla ogni weekend, in quanto l’ex gieffina fa parte del cast de “La vita in diretta”, programma Rai diretto da Alberto Matano in cui la Orlando partecipa in qualità di opinionista ricorrente.

Recentissimamente inoltre, la bella Stefania è stata invitata nella trasmissione di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, rilasciando ai suoi microfoni una toccante intervista. In un primo momento si è dichiarata soddisfatta della sua carriera: “La più grande sfida che ho vinto è con me stessa ed è in ambito lavorativo, dove ho superato paure e insicurezze. Per quanto riguarda la vita ho vinto in amore”.

In seguito però, la chiacchierata tra le due donne del mondo dello spettacolo si è colorata di tinte più scure, a causa del tragico aneddoto confessato dalla cinquantaquattrenne alla padrona di casa: “Ho invece perso quando è scomparsa la mia migliore amica per una malattia terribile, ma li ero impotente”.

Senza trattenere le lacrime, la Orlando ha parlato di questa sua amica, una ragazza che si chiamava Alessandra e che lei ha incontrato quando entrambe erano giovanissime: “Ci siamo conosciute nell’agenzia immobiliare dove lavoravo quando avevo 18 anni. abbiamo deciso di vivere insieme e abbiamo trascorso bellissimi anni insieme, eravamo una famiglia e ci siamo supportate”. La showgirl, visibilmente commossa, ha concluso svelando che la cara amica si è spenta a causa di un tumore al seno anche se, a dispetto della grave malattia, fino all’ultimo giorno di vita il sorriso non ha mai abbandonato il suo volto.