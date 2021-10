Belen Rodriguez, il compagno ha messo la parola fine: ecco la verità sulla rottura

Dopo diversi giorni di silenzio, a svelare tutta la verità sul loro conto è stato Antonino Spinalbese. Scopriamo insieme i dettagli

Con ogni probabilità si tratta della vicenda più discussa dagli amanti delle cronache rosa in questo inizio di autunno. Il clamore della presunta rottura tra Belen ed il suo fidanzato è stato infatti pazzesco, con decine di migliaia di utenti che si sono scatenati in rete a suon di ipotesi e pensieri personali.

Le parole di alcuni esperti di gossip, come ad esempio quelle di Deianira Marzano, hanno ulteriormente alimentato la curiosità sulla vicenda. L’influencer, nei giorni scorsi, ha rivelato che la modella argentina non era nemmeno intenzionata a vedere Antonino, a testimonianza di quanto fosse profonda questa crisi.

Il fatto che né l’uno né l’altra abbiano risposto a queste voci per giorni, non ha fatto che incrementare la possibilità di una grave rottura, fino a quando è stato proprio l’ex hair-stylist a mettere un punto alla situazione che stava diventando man mano sempre più rovente.

L’intervento di Antonino Spinalbese

Lo scorso weekend la coppia lo ha trascorso separatamente. Mentre la Rodriguez si è rilassata in compagnia del suo primogenito Santiago, Spinalbese si è recato a far visita a sua madre, la quale è pazza di gioia per la nascita della nipotina.

Dopo il lungo periodo di silenzio però, finalmente l’uomo ha fatto luce sulla vicenda. Sulla sua pagina verificata di Instagram infatti, Antonino ha pubblicato alcuni video nella sezione dedicata alle storie che lo ritraevano in compagnia della splendida showgirl. Nelle clip in questione, Belen è apparsa serena e divertita, motivo per cui sembra che siano sparite le tensioni delle settimane passate.

In questo modo, il compagno della Rodriguez ha voluto mettere la parola fine a tutti i rumors che si sono scatenati ultimamente, tornando a mostrarsi al pubblico insieme alla sua amata. Adesso la famiglia è tornata dunque unita ed affiatata, con l’ipotesi di una presunta rottura che è naufragata del tutto.

Forse possiamo ipotizzare che tra i due ci sia stata soltanto una piccola crisi passeggera, magari dovuta allo stress lavorativo a cui entrambi sono sottoposti, ma il loro grande amore gli ha permesso di superarla alla grande, tornando quindi a fare progetti insieme in vista del futuro che ora appare più roseo che mai.