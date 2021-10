Chiara Ferragni ancora a contatto con i medici: cosa sta succedendo

La celebre influencer italiana, proprio nelle ultime ore, è stata nuovamente a contatto con i camici bianchi. Scopriamo insieme il motivo

Non sono giornate semplici quelle che stanno vivendo Chiara e suo marito Fedez, a causa delle condizioni di salute della piccola Vittoria che hanno tenuto in forte apprensione sia i suoi genitori che i milioni di fans estremamente affezionati alla coppia.

Per molti dei loro seguaci i Ferragnez incarnano quella che viene considerata una famiglia modello, in quanto nonostante le piccole litigate quotidiane riescono a far emergere, anche attraverso i social network, tutto l’amore che li lega profondamente. Di recente il rapper ha ribadito i suoi sentimenti nei confronti della moglie, dedicandole una canzone inedita intitolata “Meglio del cinema”.

La cosa che ha fatto impazzire la Ferragni, così come milioni di donne come lei, è la cornice scelta dal cantante per esibirsi davanti alla sua amata. Il trentaduenne lombardo infatti, ha scelto come location una romantica piattaforma posizionata in mezzo al Lago di Como, sulla quale l’imprenditrice si è emozionata all’ascolto della canzone che è stata scritta in suo omaggio dal marito.

Chiara Ferragni in ospedale: ecco la situazione

Nei giorni scorsi Fedez e sua moglie hanno portato loro figlia al pronto soccorso, a causa di alcuni sintomi preoccupanti che la bambina ha palesato, ossia febbre alta e problemi respiratori. Dopo le dimissioni però, nelle ore successive la coppia è stata costretta a fare ritorno in ospedale.

L’influencer quindi, ha avuto il pensiero di informare i suoi milioni di followers su Instagram circa la situazione che stava affrontando: “Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave. È stanca ma sta bene”.

Recentissimamente invece, finalmente è arrivata la notizia che tutti attendevano con trepidazione. La piccola Vittoria è stata infatti dimessa e riportata a casa dai suoi genitori. La Ferragni e suo marito hanno dunque deciso di ringraziare gli infermieri e lo staff medico del pronto soccorso a cui si sono rivolti, e lo hanno fatto tramite una fotografia pubblicata sui social, nella quale vediamo la coppia visibilmente affaticata ma con i volti sereni e distesi, dopo il forte stress dei giorni scorsi.