GfVip, matrimonio in vista per un concorrente: “Non vedo l’ora che…”

Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi, finalmente una buona notizia ha fatto tornare il sereno all’interno della casa del GfVip

Come ogni anno, il reality show targato Mediaset è in grado di generare una grande quantità di polemiche, spesso a causa di esternazioni fuori luogo o, ancor più frequentemente, per semplici antipatie tra gli inquilini della casa.

Il programma di Alfonso Signorini è quasi giunto al giro di boa, ma ipotizzare il nome del possibile vincitore è ancora pressoché impossibile. Sicuramente alcuni personaggi vengono considerati favoriti, tuttavia un format del genere ci ha insegnato che i ribaltoni improvvisi sono dietro l’angolo.

Una dei preferiti da parte del pubblico da casa è sicuramente Soleil Sorge, come testimoniato anche dall’ultimo televoto andato in scena nella puntata di lunedì 25 ottobre, quando il 51% dei telespettatori ha votato per salvarla. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne inoltre, a seguito di tale esito ha avuto la possibilità di scegliere il concorrente da mandare dritto in nomination ed il nome da lei pronunciato corrisponde a quello di Carmen Russo.

GfVip, aria di nozze in vista?

Chiusa la parentesi dedicata a Soleil, un altro dei personaggi che sta maggiormente catturando l’attenzione è senz’altro Francesca Cipriani, splendida showgirl abruzzese famosa tra le altre cose per aver vinto la seconda edizione de “La pupa e il secchione”.

Nella scorsa settimana il conduttore del programma ha dato la possibilità al suo fidanzato Alessandro di fermarsi per qualche giorno all’interno della casa in compagnia della sua amata. Dopo la sua uscita però, Francesca ha completamente perso la ragione cercando in ogni modo di seguirlo, ma per fortuna gli altri gieffini hanno impedito alla trentasettenne di compiere sciocchezze.

Una volta tornata in sé, la Cipriani ha parlato del suo rapporto con l’attuale compagno. Nel farlo, si è lasciata scappare una sorta di annuncio: “Averlo qui con me dentro al GF Vip mi ha fatto stare tanto bene. Certo avrei preferito che restasse ancora un po’. Noi abbiamo già tanti piani per il futuro, vogliamo anche sposarci”.

Successivamente la conduttrice ha svelato di aver ricevuto già una proposta, anche se ha espresso il suo augurio che, una volta finito il reality show, Alessandro possa fargliela “come si deve”. Al termine del suo discorso, la showgirl si è sbottonata ulteriormente: “In privato mi ha già detto che mi vuole sposare sì. Vorremmo sia il matrimonio che un bambino. Desideriamo tutto questo”.