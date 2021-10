Morgan, il retroscena inaspettato con Selvaggia Lucarelli: “… non sono uno stalker”

Morgan non ha utilizzato mezzi termini per svelare un retroscena avvenuto insieme a Selvaggia Lucarelli. Ecco le parole dell’artista

L’ex frontman dei “Bluevertigo” attualmente sta partecipando come concorrente a “Ballando con le Stelle”, talent show in onda sui canali Rai presentato dalla solita Milly Carlucci. In quella che è la sedicesima edizione del format, Morgan è affiancato dalla ballerina professionista Alessandra Tripoli, la quale sta provando ad insegnargli alcuni segreti della danza.

Negli anni scorsi invece, il cantautore aveva già preso parte ad un paio di talent, seppure nelle vesti di giudice da gara. Nel 2017 è entrato nel cast di “Amici di Maria De Filippi”, mentre nel 2019 ha partecipato alle riprese di “The Voice of Italy”.

Adesso però, Morgan è stato in grado di concentrare le attenzioni su di lui in virtù di una serie di dichiarazioni che egli ha espresso nei confronti di un membro della giuria di “Ballando con le Stelle”, vale a dire Selvaggia Lucarelli.

Il retroscena svelato da Morgan

I due volti del talent show di Rai 1 non hanno mai nascosto di aver avuto una relazione sentimentale in passato. Il tema è venuto a galla anche nel corso di una recente puntata, con la giornalista che lo ha provocato: “Sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni”.

Non molto tempo dopo, l’artista nato a Milano ha deciso di rispondere alle parole della donna tramite un’intervista concessa al settimanale “Oggi”, dove ha dichiarato senza mezzi termini: “Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata: il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker”.

Sicuramente nelle prossime puntate ne vedremo delle belle tra i due personaggi famosi, anche se per il momento la Lucarelli non ha ancora replicato alle frasi del suo ex. Quest’ultimo, nel proseguo della suddetta intervista, ha parlato anche di sé stesso, affermando che spesso la critica è stata eccessiva nei suoi confronti.

“Quel bailamme che si è scatenato sulla mia presunta personalità sopra le righe è una cosa tutta italiana, è il rifiuto di interpretare la creatività e allora bisogna bollarla come ‘maledettismo’”, così Morgan ha controbattuto a tutti coloro che lo dipingono come un personaggio fuori dagli schemi e difficile da gestire.