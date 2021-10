Uomini e Donne, le parole sconvolgenti del volto del programma: “… a Gemma mancava il respiro”

Durante una recente puntata di Uomini e Donne, uno dei protagonisti della trasmissione ha confessato un incredibile retroscena su Gemma

Nell’ultimo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è avvenuto quello che in molti definirebbero un vero e proprio colpo di scena. Il tronista Matteo Fioravanti infatti, ha deciso di effettuare la sua scelta in brevissimo tempo, lasciando di stucco anche la stessa conduttrice.

La ragazza con cui ha voluto abbandonare per sempre lo studio televisivo si chiama Noemi, insieme alla quale è nato un feeling fin dal loro primo incontro. La padrona di casa non è apparsa convinta da tale decisione, anche perché il ragazzo non ha dato nemmeno tempo al pubblico di farsi conoscere, ma in questo caso al suo fianco si è schierato Gianni Sperti.

Lo storico opinionista del format infatti, ha affermato di essersi emozionato davvero nell’assistere ad una scelta fatta soltanto con il cuore, sottolineando come in realtà sia proprio questo lo scopo della trasmissione.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Gemma Galgani, il retroscena clamoroso

Diverse novità ci sono state anche in merito al cosiddetto “Trono Over”, dove Gemma continua ad essere la protagonista indiscussa. Il suo rapporto con Costabile infatti, sta diventando sempre più intenso, come dimostrato dai recenti accadimenti.

Dopo la loro esterna tenutasi nella bellissima cornice di Castel Sant’Angelo a Roma, i due si sono visti nuovamente, ma questa volta si è trattato di un incontro molto più ‘ravvicinato’. Il cavaliere e la dama si sono scambiati un lunghissimo bacio, senza staccare le labbra per diverso tempo.

I fans del programma sono rimasti sbalorditi dalla passione che la coppia ha espresso, soprattutto considerando i precedenti della donna. L’uomo però, dal suo canto, sembra che sia riuscito a stregare la torinese, la quale si è lasciata andare ai sentimenti e alla passione travolgente.

Ovviamente chi non si è fatta impressionare è stata la Cipollari, che come al solito ha puntato il dito contro un’affermazione in particolare della Galgani. Quest’ultima infatti, ha dichiarato che il bacio è durato sedici minuti, frase che Tina ha prontamente ribattuto: “È impossibile essersi baciati per 16 minuti”.

Gemma ha replicato che la sua era soltanto una battuta in quanto non ha controllato effettivamente l’orologio, tuttavia il bacio le è sembrato lungo un’eternità. A quel punto si è inserito nella conversazione lo stesso Costabile, svelando il retroscena che in qualche modo ha dato ragione alla sua dama: “C’è stato un momento in cui a Gemma mancava il respiro”. Con queste parole il cavaliere ha interrotto la polemica dell’opinionista, la quale ha dovuto accettare il fatto che effettivamente si è trattato di un bacio lungo ed appassionato, al punto che la settantunenne ha avuto un momento di défaillance.