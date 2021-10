Vi ricordate Moreno? Dalla vittoria di Amici all’Isola dei Famosi: ecco che fine ha fatto

Moreno Donadoni, conosciuto semplicemente come Moreno, diversi anni fa ha trionfato nel talent di “Amici”. Scopriamo cosa fa oggi

Il giovane rapper ligure, prima di approdare alla corte di Maria De Filippi ha avuto qualche esperienza in ambito musicale, come ad esempio le sue partecipazioni ad alcune gare ufficiali di freestyle, in cui ha iniziato a mettere in luce le sue innegabili doti.

Successivamente ha preso parte a “MTV Spit”, programma condotto all’epoca dal suo noto collega Marracash. Tuttavia, nel 2013 è arrivata per lui l’occasione della vita, entrando nel cast dei concorrenti della dodicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”.

Al termine del talent show targato Mediaset si è laureato campione, ricevendo al tempo stesso anche il prestigioso Premio della critica. Da quel momento in poi la sua carriera ha preso il volo, collezionando nel giro di poco tempo un successo dietro l’altro.

Nel 2015 ha coronato il suo sogno di salire sul palco del Teatro Ariston, sul quale si è esibito con la canzone intitolata “Oggi ti parlo così”, la quale però gli è valsa soltanto il quindicesimo posto della graduatoria finale.

Che fine ha fatto Moreno?

Fino ad oggi l’artista classe ’89 ha pubblicato tre album, ultimo dei quali inciso nel 2016 dal titolo “Slogan”. Circa tre anni fa invece è uscito il suo ultimo singolo, “Very Caldo”, senza però riuscire a replicare il successo degli anni precedenti.

Da allora la sua carriera discografica si è praticamente arrestata, anche se Moreno ha continuato ad essere attivo in tv. Sul piccolo schermo infatti, viene ricordato per la sua partecipazione a quella che è stata la dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality show è stato vinto dall’attore e modello israeliano Raz Degan, mentre il rapper è stato eliminato in semifinale dopo poco più di due mesi di permanenza sulle spiagge dell’Honduras.

Se da un lato non è riuscito più ad emergere con i suoi brani, c’è da dire che il cantante qualche mese fa ha trovato l’amore. Come possiamo vedere dal suo profilo Instagram infatti, il vincitore di “Amici 12” si è fidanzato con Barbara Francesca Ovieni, una bellissima ragazza nata a Milano nota per aver partecipato alle riprese di “Temptation Island” nei panni della tentatrice.