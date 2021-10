Beppe Braida, dalle risate di “Zelig” ai reality show: ecco cosa fa oggi

L’esilarante comico torinese ha spopolato con la sua partecipazione a “Zelig”. Di che si occupa al giorno d’oggi? Andiamo a scoprirlo

Nato nel capoluogo piemontese nel novembre del 1963, Beppe si è avvicinato al mondo della comicità fin da giovane. Il debutto assoluto sul piccolo schermo è arrivato sui canali Rai, quando all’inizio degli anni novanta ha partecipato al “Festival di Sanscemo”, un evento musicale che chiaramente è una sorta di parodia del prestigioso Festival della canzone italiana.

Dopo una breve esperienza nel “Seven Show” invece, Braida è approdato sulle reti Mediaset, dove è riuscito a consacrarsi agli occhi del pubblico che ha riconosciuto in lui una spiccatissima vena ironica. Per otto stagioni consecutive è stato tra i protagonisti di “Zelig”, mentre nel periodo che va dal 2007 al 2009 ha preso parte alle riprese di “Colorado”.

Probabilmente in quegli anni ha raggiunto l’apice della notorietà, partecipando a svariati format molto seguiti, quasi tutti trasmessi sulle frequenze dei canali del Biscione, come ad esempio “Buona Domenica” e “Lucignolo”.

Che fine ha fatto Beppe Braida?

Nel corso della sua carriera, il comico ha recitato anche in alcuni film. Per quel che riguarda la tv ricordiamo la sua presenza nella pellicola intitolata “Finalmente a casa”, mentre sul grande schermo ha preso parte alle riprese di “Nirvana”, diretta dal famoso regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores.

La sua ultima apparizione televisiva degna di nota risale al 2014, quando è stato ospite d’onore di una puntata di “Colorado”. A distanza di diverso tempo, proprio l’anno scorso Beppe è tornato in tv. Ha deciso infatti di accettare una sfida del tutto nuova per lui, partendo per le spiagge dell’Honduras come naufrago della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Purtroppo però, dopo meno di un mese Beppe è stato costretto a lasciare il gioco. L’attore si è infatti ritirato a causa della notizia della positività al Covid 19 dei suoi genitori, decidendo dunque di tornare in Italia il prima possibile per stare al loro fianco.

Della sua vita privata sappiamo molto poco, dato che lui stesso si dichiara un uomo molto riservato ed attento alla sua privacy. Il cinquantasettenne risulta essere single e senza figli, tuttavia egli non si è mai espresso chiaramente in merito, pertanto non esiste l’assoluta certezza.