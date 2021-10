Elettra Lamborghini, il tragico ricordo della cantante: “Mi manchi…”

Elettra Lamborghini ha voluto esprimere la mancanza nei confronti di un suo caro affetto attraverso la pubblicazione di un post sui social

Soltanto poche settimane fa Elettra ha festeggiato l’assegnazione nei suoi confronti del terzo disco di platino per il suo ultimo singolo. Il brano infatti, intitolato “Pistolero”, è stato ascoltato da oltre duecentodieci mila persone, a dimostrazione dell’ampio successo che sta riscuotendo come cantante.

Nel 2020 la giovane ereditiera è salita sul palcoscenico del Teatro Ariston, in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Con la sua canzone “Musica (e il resto scompare)” non è riuscita ad andare oltre il ventunesimo posto nella graduatoria finale, tuttavia il pezzo è risultato comunque tra gli più ascoltati in radio nelle settimane successive alla kermesse.

La sua vasta notorietà di cui gode al giorno d’oggi è però dovuta non soltanto alla sua attività canora, ma anche ai diversi programmi televisivi ai quali ha partecipato nel corso degli ultimi anni, a partire dalla sua presenza come opinionista nella stagione 2016/2017 nel salotto della trasmissione di Barbara D’Urso “Domenica Live”.

La sofferenza provata da Elettra Lamborghini

Il medesimo ruolo che ha avuto nel format diretto da Carmelita lo ha rivestito anche più recentemente all’interno della passata edizione dell’Isola dei Famosi. Nel reality show guidato dalla bellissima Ilary Blasi infatti, la Lamborghini è stata una dei tre opinionisti d’eccezione, al fianco dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e della nota cantante italiana Iva Zanicchi.

Adesso è passato qualche tempo dall’ultima apparizione televisiva di Elettra, che però continua ad essere sempre molto attiva sui social network. I tanti seguaci della cantante infatti, hanno modo di essere sempre vicini a lei curiosando tra le sue varie pubblicazioni, specialmente sulla piattaforma di Instagram.

Proprio nella giornata di ieri, la moglie del famosissimo dj olandese Afrojack ha condiviso una storia all’interno della quale ha manifestato la mancanza all’indirizzo del suo cavallo. Insieme alla foto da lei caricata in cui abbraccia l’animale a quattro zampe, l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha aggiunto una frase carica di sentimento e di struggente emozione: “I miss my boy so much”, ovvero “Mi manchi così tanto ragazzo mio”, a testimonianza del grande affetto che prova nei confronti del cavallo, tanto da rivolgersi ad esso come se fosse una persona.