Elodie, dopo Marracash spunta la nuova fiamma: sorpresa con un altro

La talentuosa artista capitolina è stata avvistata in compagnia di un altro uomo, dopo la rottura con il rapper Marracash

Elodie è una delle cantanti italiane più in voga del momento, per merito di una rapida ascesa nell’industria discografica di cui si è resa assoluta protagonista. Dal secondo posto ottenuto nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo, riuscendo ad inanellare un successo dopo l’altro.

Nel 2017 ha preso parte alla sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, per poi farvi nuovamente ritorno nel 2020. Nella passata stagione invece, è salita sul palcoscenico all’interno del Teatro Ariston ma in veste di co-conduttrice di una serata, affiancando la coppia composta dal direttore artistico Amadeus e dalla sua spalla comica Rosario Fiorello.

Dopo un paio di piccole esperienze cinematografiche, l’artista è pronta a salire ancora una volta sul set, dove interpreterà un personaggio della pellicola diretta dal regista e sceneggiatore Pippo Mezzapesa intitolata “Ti mangio il cuore”.

La nuova fiamma di Elodie Di Patrizi

In questi giorni però, il nome della cantante è stato citato spesso in riferimento alla sua vita privata. Da mesi infatti, circolano i rumors relativi alla sua rottura con il rapper milanese Marracash, con cui si è fidanzata nel 2019. In precedenza invece, la trentunenne è stata legata sentimentalmente ad un altro suo collega, vale a dire Lele, il quale ha trionfato a Sanremo nel 2017 nella categoria dedicata agli artisti esordienti.

Adesso però, le insistenti voci che vedono Elodie e Marracash sempre più lontani avrebbero trovato ulteriori conferme. A quanto pare infatti, stando a quanto riportato dal settimanale “Oggi”, la romana è stata sorpresa in compagnia di un altro uomo, il cui nome corrisponde a quello di Davide Rossi.

Il ragazzo lavora nel settore della moda, collaborando con lo storico brand italiano di Armani. I due sono stati visti all’uscita di un grattacielo situato nel capoluogo della Lombardia, lo stesso in cui abita la splendida showgirl e conduttrice di DAZN Diletta Leotta.

Non sappiamo con certezza se la coppia stia instaurando una storia d’amore o se la cantante ed il modello siano dei semplici amici, tuttavia, sempre seguendo il resoconto di “Oggi”, Elodie avrebbe gelato i fotografi con uno sguardo una volta accortasi della loro presenza, episodio che ha alimentato ben più di un dubbio sull’entità del loro rapporto.