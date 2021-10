“Era la persona più importante della mia vita”: le parole strazianti di Raffaella Fico

La nota showgirl partenopea si è resa protagonista di un racconto strappalacrime, in cui ha ricordato una persona per lei importantissima

L’ingresso della Fico nel mondo dello show business è avvenuto attraverso i suoi esordi nel settore della moda, culminato con la vittoria del concorso di bellezza “Miss Grand Prix” nel 2007. Nella stagione successiva ha preso parte a quella che è stata l’ottava edizione del Grande Fratello, reality show a cui ha partecipato anche quest’anno ma nella versione dedicata ai Vip.

La sua eliminazione è arrivata la scorsa settimana, al termine di un televoto da cui è uscita sconfitta. Soleil Sorge, altra concorrente del GfVip, non ha nascosto tutta la sua gioia dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia della sua collega. Le due infatti, non sono mai state in grado di creare un feeling, scontrandosi spesso anche per episodi che agli occhi del pubblico da casa sono risultati alquanto banali.

Nell’ultimo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini, Raffaella è tornata nella casa di Cinecittà, proprio per avere un confronto con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Anche in questo caso però, i telespettatori hanno assistito ad un muro contro muro, con le due donne che hanno proseguito a suon di frecciatine reciproche.

Il racconto drammatico di Raffaella Fico

L’ex di Mario Balotelli è stata recentemente invitata nel salotto televisivo di “Verissimo”, dove ha rilasciato una lunga intervista in cui, tra i vari temi, ha parlato anche della gravissima perdita che ha subito circa un anno fa.

La bellissima showgirl ha perso tragicamente la mamma, che stando al suo racconto stava male già da qualche tempo: “Lei non stava molto bene mi sono presa io cura di lei e le sono stata accanto fino a quando non è venuta mancare. E’ dura, è difficile perché mamma era la persona più importante della mia vita, era la mia amica, era mia sorella, per me era un supporto, era tutto”.

Subito dopo Raffaella ha spiegato alla padrona di casa le difficoltà incontrate soprattutto nel primo periodo successivo alla scomparsa della donna. L’ex gieffina infatti, ha confessato che in occasione di ogni suo viaggio lavorativo era solita telefonare alla madre: “Quando viaggiavo all’inizio era difficile anche lì perché ero abituata a chiamarla sempre tante volte al giorno, ti veniva la voglia di chiamarla ma poi alzavo il telefono e mi rendevo conto che non c’era più“, le parole con cui la Fico ha terminato il suo ricordo tra la commozione generale che aleggiava nello studio televisivo.