Giocherellona da bambina, oggi è la showgirl più famosa del nostro Paese: ecco chi è

La piccola bimba che vediamo immortalata in foto è diventata la showgirl più celebre d’Italia. Andiamo a scoprire insieme di chi si tratta

Il personaggio di cui vi stiamo parlando quest’oggi è senza dubbio uno dei volti più noti della tv italiana, per merito delle sue innumerevoli apparizioni in svariati programmi che vanno in onda sul piccolo schermo.

In realtà va detto che, nel corso della sua brillante carriera, ha preso parte anche ad alcune pellicole cinematografiche, dimostrando in tal modo di essere abile in più settori, dalla conduzione televisiva alla recitazione.

Una delle sue doti principali è sicuramente la sua bellezza, con la quale ha conquistato le grazie di molti uomini. Adesso però è arrivato il momento di scoprire di chi stiamo parlando.

Chi è la bambina della fotografia?

La bimba sorridente è niente poco di meno che Valeria Marini, showgirl romana nata nella seconda metà degli anni sessanta. Il suo nome è salito alla ribalta quando lei era poco più che ventenne. In quel periodo infatti, si è unita alla compagnia del “Bagaglino”, alla quale ha preso parte in qualità di Primadonna.

Nel giro di poco tempo è arrivato anche il suo debutto al cinema, collaborando con alcuni dei registi più noti della penisola italiana, come Carlo Vanzina, Alberto Sordi, Pier Francesco Pingitore, Pupi Avati ed altri ancora.

La splendida attrice, nonostante il suo carattere da “vamp”, ha dimostrato di sapersi mettere in gioco anche nelle sfide che apparentemente meno si addicono alla sua personalità. Un esempio sono le sue diverse partecipazioni ai reality show, come l’Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip, Temptation Island e, il più recente, Supervivientes, ovvero la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi.

La vita privata di Valeria Marini

La storia d’amore più lunga della sua vita è stata senz’altro quella con Vittorio Cecchi Gori, imprenditore e produttore cinematografico che per alcuni anni è stato anche presidente della Fiorentina calcio.

Nel 2013 invece, la Marini è convolata a nozze con Giovanni Cottone, anche se il matrimonio ha avuto la brevissima durata di appena un anno. Avvicinandoci ai giorni nostri, nel 2018 la showgirl si è legata a Patrick Baldassari, dal quale si è però separata in fretta proprio a seguito della loro partecipazione a Temptation Island.