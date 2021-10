Lacrime in diretta nella casa del GfVip: è costretta all’abbandono

Nell’ultima puntata del GfVip, una concorrente è esplosa in un pianto disperato a seguito dell’addio di una coinquilina. Ecco chi è

Ieri sera è andato in onda l’ennesimo appuntamento con l’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Durante la puntata ci sono stati vari momenti di grande trasporto emotivo, a partire dall’incontro tra Jo Squillo ed una ragazza che considera una sorta di figlia.

La nota cantante italiana infatti, non ha mai messo al mondo eredi, tuttavia la conoscenza di Michelle le ha cambiato la vita. Tra le due c’è un rapporto davvero speciale, che probabilmente verrà ulteriormente approfondito nelle prossime serate della trasmissione.

Naturalmente, come al solito, non sono di certo mancati momenti di grande ironia e divertimento. Uno di questi è stato quando Francesca Cipriani ha rincorso in giro per la casa il povero Giucas Casella. La showgirl, una volta afferrato l’illusionista, ha tinto completamente i suoi capelli di color arancione, prendendolo in giro sul fatto che così sembrasse una zucca di Halloween.

Fiumi di lacrime versate al GfVip

Come ogni lunedì, anche nella puntata di ieri si è consumata un’eliminazione. Dal televoto è uscita sconfitta la bellissima Ainett Stephens, battuta dalla nota showgirl italiana Carmen Russo.

L’estromissione dal gioco della modella di origini venezuelane ha sconvolto un’altra inquilina della casa, ovvero l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Quest’ultima infatti, una volta appreso il verdetto è scoppiata in lacrime in quanto era diventata molto amica con la donna che in Italia è famosa come la “gatta nera”, in virtù del ruolo che impersonava in passato all’interno del format intitolato “Il mercante in fiera”.

Probabilmente Manila non si aspettava tale esito, soprattutto dopo il racconto di cui poco prima la Stephens si era resa autrice. Quest’ultima ha parlato a cuore aperto di suo figlio Cristopher, il quale è un bambino di sei anni affetto da autismo.

“Tante volte chi ha un figlio affetto da autismo deve andare da uno psicologo per farsi aiutare ad accettare questa situazione. Io però Christopher non lo cambierei con nessun bambino al mondo“, queste le bellissime ed emozionanti parole spese da Ainett all’indirizzo dell’amore più grande della sua vita, arrivate appunto poco prima della sua sorprendente eliminazione dal gioco.