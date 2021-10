Michelle Hunziker devastata dal lutto: “Ora non c’è più”

Michelle Hunziker ha il cuore infranto a causa di un lutto che ha sconvolto la sua vita. Andiamo a scoprire le sue drammatiche parole

È ormai tutto pronto per la partenza della nuova edizione di “All Together Now – La musica è cambiata”, talent show targato Mediaset che è presentato per il quarto anno di fila dalla bellissima conduttrice elvetica.

Anche la giuria è rimasta invariata, composta dunque dai soliti Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone ed Anna Tatangelo. Quest’ultima ha esordito da poco alla guida del programma che le è stato affidato, “Scene da un matrimonio”, trasmesso sulle medesime frequenze del format diretto dalla Hunziker.

Lo show andrà in onda ogni domenica nella fascia della prima serata, con quattordici concorrenti in gara che cercheranno di vincere la sfida per aggiudicarsi il montepremi finale di centomila euro. A poche ore dall’inizio della nuova edizione, l’attesa del pubblico è spasmodica, soprattutto per la curiosità di conoscere l’abilità dei vari partecipanti.

Leggi qui -> Michelle Hunziker, il terribile dramma vissuto in casa: “Sul letto con un coltello in mano”

Leggi qui -> Michelle Hunziker è completamente cambiata: non la riconoscerete più

L’immenso dolore di Michelle Hunziker

Recentissimamente Michelle ha concesso un’intervista al “Corriere della Sera”, durante la quale ha parlato tra le varie cose del tema dei social network e degli haters. Ha svelato che, con il tempo, in qualche maniera è riuscita a non accusare le critiche che provengono dal web, dichiarando a chiare lettere di non far caso a determinate illazioni sul suo conto.

“Ho imparato a veicolare emozioni e sentimenti di gioia e positività perché di brutture e tristezza c’è ne già abbastanza in giro. Questa è la mia filosofia: cercare di portare gioia, leggerezza, sorriso”, le parole della showgirl con cui ha sottolineato ancora una volta l’importanza della leggerezza.

Purtroppo però, qualche tempo fa il suo splendido sorriso è venuto a mancare, a seguito di una tragedia che l’ha segnata nel profondo, ovvero la scomparsa della sua amata cagnolina Lilly: “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare, di essere presa in braccio per farsi dare un bacino”, il pensiero della conduttrice espresso tramite la piattaforma di Instagram.

Il messaggio strappalacrime condiviso con i suoi tanti followers è poi terminato con le seguenti frasi: “Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più”.