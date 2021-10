Uomini e Donne, la drammatica rivelazione del volto del programma: “Ho avuto un tumore”

Una dei protagonisti di “Uomini e Donne”, recentemente ha confessato di essere stata vittima di un durissimo tumore. Ecco di chi si tratta

La storica trasmissione presentata dalla De Filippi sulle frequenze di Canale 5 regala spesso dei momenti esilaranti, anche grazie al contributo offerto dagli opinionisti che riescono a mantenere vivo l’interesse da parte del pubblico da casa. Tuttavia, il dating show targato Mediaset talvolta propone delle storie estremamente drammatiche, che però permettono ai telespettatori di entrare in empatia con alcuni dei volti principali del format.

Una di queste storie è stata raccontata di recente, durante una lunga intervista concessa dal personaggio in questione direttamente al Magazine di Uomini e Donne. Naturalmente ha parlato in primis del programma e di alcune dinamiche che a lei non vanno a genio, mentre in un secondo momento ha affrontato il tema molto più serio e drammatico legato alla sua brutta malattia.

La straziante confessione della dama di Uomini e Donne

Il nome del protagonista del suddetto racconto corrisponde a quello di Isabella Ricci, la quale ha deciso di aprire il suo cuore davanti a milioni di telespettatori. Come accennato in precedenza, la dama ha esordito parlando dei comportamenti di alcuni suoi colleghi che, secondo il suo punto di vista, sarebbero poco trasparenti.

Facendo riferimento al trono “Over”, la donna ha affermato che secondo lei la storia tra Biagio e Gemma Galgani (la quale oggi sta frequentando Costabile) era tutta una messa in scena organizzata a tavolino. Un altro pensiero di certo non positivo lo ha speso nei confronti di Armando Incarnato che, stando alle sue parole, difenderebbe spesso la celebre dama torinese soltanto per acquisire una maggiore visibilità.

In un secondo momento invece, il fulcro del discorso si è spostato verso una tematica molto più seria, ovvero quella riguardante la malattia che qualche tempo fa l’ha colpita, segnando profondamente la sua vita.

“Ho avuto un tumore, a cui è seguita una chemio, una radio e un’incessante cura di antibiotici che ha danneggiato l’udito. Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale”, questa la sconvolgente confessione di cui si è resa autrice la Ricci, che in tal modo ha deciso di far conoscere un doloroso retroscena del suo passato a tutto il pubblico italiano.