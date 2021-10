Vi ricordate Camilla Ferranti, ex tronista di Uomini e Donne? Ecco com’è diventata

Diversi anni fa, Camilla Ferranti è stata una dei protagonisti del trono di “Uomini e Donne”. Scopriamo insieme cosa fa al giorno d’oggi

Camilla Ferranti è nata a Terni sul finire degli anni settanta. Dalla sua città natale si è spostata in direzione Roma, dove si è laureata in scienze politiche presso l’Università la Sapienza. Una volta terminati gli studi, la donna ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo, prendendo parte allo storico dating show di Canale 5.

Per lei non si è trattato di un’esperienza da ricordare dato che, alla fine del suo “trono”, il corteggiatore da lei scelto, Alessandro Di Pasquale, ha espresso un rifiuto nei suoi confronti. Diverso tempo dopo, la Ferranti è tornata a parlare della sua avventura in quel di Uomini e Donne, confessando che se all’epoca avesse avuto la testa che ha oggi non avrebbe nemmeno preso in considerazione l’idea di partecipare alla trasmissione targata Mediaset.

Camilla Ferranti dopo l’esperienza di Uomini e Donne

A dispetto dello spiacevole debutto televisivo, la carriera della Ferranti è proseguita a gonfie vele. Nel 2007 ha partecipato alle riprese de “Il Generale Dalla Chiesa” di Giorgio Capitani, mentre l’anno seguente ha preso parte alla decima stagione di “Incantesimo”.

A queste prime esperienze hanno fatto seguito diverse altre, avendo recitato in svariate serie tv di successo in onda sul palinsesto italiano. Tra queste ricordiamo sicuramente “Distretto di Polizia”, “L’onore e il rispetto”, “I segreti di Borgo Larici” e “Amore pensaci tu”. La sua apparizione più recente in una fiction risale invece al 2019, quando è stata tra i protagonisti de “La dottoressa Giò”, diretta dal regista e attore italiano Antonello Grimaldi.

In riferimento alla vita sentimentale dell’attrice umbra, qualche anno fa è stata legata al collega francese Cristopher Lambert, conosciuto proprio sul set della serie tv che ha come interprete principale Barbara D’Urso. La coppia, nonostante la netta differenza di età, ha vissuto un periodo felice, fino a quando la storia d’amore è naufragata.

Le cause della separazione non sono mai state rese note da nessuno dei due diretti interessati, tuttavia una delle ipotesi più accreditate sembra essere quella legata alla lontananza, la quale ha fatto sì che gli attori avessero poco tempo per stare insieme, arrivando dunque all’inevitabile rottura.