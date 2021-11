Ballando con le Stelle, Milly Carlucci saluta un altro protagonista: bufera sul programma

Quella attualmente in corso è un’edizione alquanto sfortunata per Milly, a maggior ragione dopo l’ennesimo addio di un concorrente

L’ultima puntata dello storico talent show di Rai 1 è stata trasmessa sabato scorso, con i vari ballerini, professionisti e non, che si sono sfidati come al solito sulla pista. Tra i più apprezzati dalla giuria c’è stata la coppia composta da Arisa e da Vito Coppola, all’indirizzo dei quali sono pervenuti diversi complimenti per l’ottima interpretazione messa in scena.

Lo stesso Andrea Iannone, che partecipa insieme a Lucrezia Lando, ha incassato un buon giudizio da parte di tutti i giudici tranne uno. La sua esibizione infatti, non è piaciuta per niente a Selvaggia Lucarelli, che è andata controcorrente rispetto ai suoi esperti colleghi affermando di non aver percepito quelle vibrazioni da cui gli altri invece sono rimasti folgorati.

Tra la giornalista ed il pilota di motociclismo è scattato un piccolo battibecco, con quest’ultimo che ha cercato di spiegare le emozioni da lui provate nel rivedere alcune immagini. Sono state mandate in onda infatti, una serie di frammenti dei suoi incidenti in cui è incappato nel corso della carriera sulle due ruote. A causa di questi, lo sportivo ha riportato anche diversi infortuni che ancora oggi continuano ad attanagliarlo, fattore di cui però alla Lucarelli è sembrato importare ben poco.

L’ennesimo abbandono a Ballando con le Stelle

La fortuna quest’anno non sembra girare dalla parte della Carlucci, che nonostante i suoi sforzi per allestire un cast di tutto rispetto continua a perdere i pezzi strada facendo. Dopo l’addio di Mietta infatti, a salutare il programma è stato Albano Carrisi, il quale gareggia in coppia con Oxana Lebedew.

Il loro ritiro è avvenuto a causa di un infortunio al piede della ballerina, che pertanto si è trovata impossibilitata a scendere nuovamente in pista. Tuttavia, il cantante di Cellino San Marco avrebbe avuto la possibilità di scegliere un’altra insegnante di danza, come già accaduto anche nelle passate edizioni.

L’artista però ha preferito dare forfait in quanto, stando alle sue dichiarazioni, ormai è molto legato alla sua compagna di ballo e proprio per tale motivo ha tutte le intenzioni di fermarsi insieme a lei. La coppia potrebbe ancora tornare in gara quando ci saranno i ripescaggi, ovviamente se il piede della Lebedew dovesse guarire in tempo. Ai telespettatori tuttavia non è piaciuta affatto questa scelta, scatenando un gran putiferio sulle pagine social del talent show a suon di commenti caratterizzati da un forte disappunto.