GfVip, uno dei protagonisti a forte rischio: l’accusa è gravissima

Ancora grandi polemiche nella casa del GfVip, ulteriormente alimentate a causa di una pesante esternazione da parte di un concorrente

In questo frangente a finire sotto la lente d’ingrandimento è stata una dichiarazione che uno dei partecipanti a quella che è la sesta edizione del Grande Fratello Vip ha pronunciato fuori onda, durante lo svolgimento dell’ultima puntata trasmessa in diretta finora.

Proprio questa sera invece, andrà in scena il nuovo ed attesissimo appuntamento con il reality show più seguito dagli italiani. Per quel che riguarda le nomination a sfidarsi saranno Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani e, nuovamente, Carmen Russo. Tutti e tre sono in attesa del verdetto del pubblico, il quale sarà pronunciato da Alfonso Signorini una volta che il televoto verrà interrotto.

Stando alle ultime indiscrezioni, la data di chiusura del format inizialmente prevista dovrebbe essere posticipata, con i “vipponi” che saranno chiamati a rimanere nella casa anche durante le feste di Natale, pertanto fino all’anno venturo. Questa scelta è stata dettata dal successo che sta riscuotendo in termini di ascolti il programma che, seppur il venerdì non è riuscito a superare lo share di “Tale e Quale Show”, è comunque andato oltre le aspettative.

La dura accusa ai danni del concorrente

A pronunciare la frase incriminata è stato niente poco di meno che Aldo Montano, campione di scherma specializzato nella disciplina della sciabola, arma che gli ha permesso di vincere la medaglia d’oro alle olimpiadi di Atene 2004 nella gara individuale.

Essendo uno sportivo di altissimo livello, nessuno si sarebbe mai aspettato un’uscita del genere proprio da parte sua, motivo per cui si è generato un grande scalpore tra il pubblico da casa. Il fatto è avvenuto durante un fuori onda, mentre lo schermidore stava parlando con Gianmaria Antinolfi: “Sai come conquistare una donna e dare un calcio in c*** all’altra”, queste le parole che hanno sollevato un polverone.

Mentre il “conquistare una donna” era riferito a Sophie Codegoni, la seconda parte della frase era rivolta all’indirizzo di Soleil Sorge, la quale è appunto l’ex di Gianmaria. Probabilmente l’intenzione di Aldo non era quella di offendere gravemente la concorrente, tuttavia adesso corre il serio rischio di incorrere in una sanzione da parte del Gf, come invocato a gran voce anche da molti spettatori del programma che non hanno gradito affatto questo tipo di linguaggio, tanto più nei confronti di una donna molto più giovane di lui.