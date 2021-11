Maria Teresa Ruta dilaniata dal lutto: “… quando un amico se ne va”

La nota showgirl italiana di recente è stata colpita da un lutto che le ha causato una profonda tristezza. Ecco il suo commovente messaggio

Mentre nella scorsa stagione è stata la stessa Maria Teresa a partecipare al Grande Fratello Vip insieme a sua figlia Guenda, quest’anno è stato il turno del suo ex marito, il giornalista specializzato in materia sportiva Amedeo Goria.

Durante la sua avventura all’interno della casa più spiata e seguita d’Italia, il sessantasettenne torinese ha fatto parlare di sé per alcuni episodi non propriamente positivi. Il suo tentativo di approccio nei confronti della splendida modella venezuelana Ainett Stephens infatti, è apparso alquanto eccessivo agli occhi dei telespettatori, tanto che in breve tempo si è abbattuta una pioggia di critiche rivolte al suo indirizzo.

Anche per questo motivo, la Ruta è entrata nella casa di Cinecittà per avere un confronto con il suo ex, cosa che tra l’altro ha fatto anche sua figlia Guenda. Quest’ultima, proprio di recente, ha annunciato che presto convolerà a nozze con il suo fidanzato, il quale si chiama Mirko Gancitano.

Tutta la sofferenza di Maria Teresa Ruta

Appena pochi giorni fa si è consumata una tragedia che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo, vale a dire la prematura morte di Rossano Rubicondi, attore e modello che si è spento all’età di quarantanove anni a causa di un melanoma cutaneo.

L’annuncio della sua dipartita è stato fatto da Simona Ventura, con la quale ha lavorato quando la presentatrice era alla guida dell’Isola dei Famosi. Sono stati tantissimi i personaggi dello show business che hanno ricordato con affetto e nostalgia l’uomo, famoso anche per essere stato il quarto marito di Ivana Trump.

Anche la Ruta si è unita al coro dei tanti messaggi indirizzati all’attore scomparso, e lo ha fatto mediante la sua pagina verificata di Instagram, sulla quale ha pubblicato una foto di Rossano al fianco di sua figlia Guenda: “Caro Rossano, è stato bellissimo condividere tanti momenti insieme… in Nicaragua con Guenda sei stato paterno!”.

Nella seconda parte della didascalia da lei inserita accanto al post, Maria Teresa ha omaggiato Rubicondi rievocando le sue tante qualità umane: “Eri un ragazzo generoso, sensibile e altruista…è sempre troppo presto quando un amico se ne va.. ma tu hai esagerato”, le parole della torinese, la quale ha poi concluso il suo messaggio straziante affermando che resterà per sempre nel suo cuore ed in quello della giovane Guenda.