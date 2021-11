Mediaset fa fuori Maria De Filippi: salta la sua trasmissione

L’appuntamento con lo storico programma presentato da Maria De Filippi è stato annullato. Ecco i motivi della scelta dei vertici di Mediaset

La programmazione odierna dei canali Mediaset ha subito un vistoso cambiamento, che senza alcun dubbio avrà fatto storcere la bocca a molti telespettatori. La decisione è stata annunciata infatti soltanto nella giornata di ieri, con grande stupore del pubblico che non si aspettava di dover rinunciare ad alcuni dei programmi più seguiti dell’emittente.

Uno di questi è proprio il format guidato da ormai tanti anni da Maria De Filippi, che per oggi dunque si è presa un giorno di riposo forzato. Il tradizionale appuntamento pomeridiano di “Uomini e Donne” è stato annullato. Al suo posto è stata mandata in onda la seguitissima serie tv spagnola intitolata “Una vita”.

Per tutti coloro che sono curiosi di scoprire come proseguiranno le vicende del dating show condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo invece, non hanno altra scelta che pazientare in vista del prossimo capitolo della saga infinita.

Ecco perché Uomini e Donne non viene trasmesso

La puntata che doveva andare in onda quest’oggi era estremamente attesa dal pubblico per una serie di motivi. Innanzitutto c’è molta curiosità legata al nuovo tronista Matteo Ranieri, che dovrà farsi conoscere sia dai telespettatori ma, in special modo, dalle corteggiatrici che si presenteranno per provare ad attirare le sue attenzioni.

Un’altra ragione è invece inerente alla storia che Gemma Galgani sta mettendo in piedi con Costabile, il cavaliere con cui soltanto qualche giorno fa si è scambiata un bacio travolgente, a tal punto da far pensare che questa volta la dama potrebbe finalmente cadere nelle braccia di un uomo.

Per conoscere questi ed altri colpi di scena della trasmissione targata Mediaset bisognerà aspettare fino a domani, dato che quest’oggi è stata annullata la sua messa in onda in quanto è il primo novembre, ovvero la Festa di Tutti i Santi. I tanti fans della De Filippi tuttavia, hanno avuto modo di stare in sua compagnia nella giornata di ieri, quando è andato in scena l’appuntamento di “Amici”, talent show che per il momento si trova ancora nella sua fase pomeridiana, nella quale verranno decisi gli allievi che meriteranno una maglia in vista dell’attesissimo serale.