Claudio Baglioni devastato dal lutto: “… è andata via”

Claudio Baglioni ha raccontato il dolore provato quando è scomparsa una delle persone più importanti della sua vita. Ecco cosa ha detto

Il celebre artista romano è senza dubbio uno dei più grandi della storia della musica nostrana, per merito degli innumerevoli capolavori che ha composto durante la sua lunga e strepitosa carriera. La voce di Baglioni è considerata più unica che rara, quasi impossibile da imitare per via della sua notevole estensione vocale.

I traguardi raggiunti dal cantautore parlano al posto suo. Oltre sessanta milioni di dischi venduti, centinaia e centinaia di concerti in cui ha fatto registrare il sold-out e, come se non bastasse, record assoluto di spettatori paganti ad un concerto all’interno di uno stadio, queste sono soltanto alcune cifre che ci fanno comprendere la grandezza di un artista senza eguali.

Il cantautore ha ricevuto una miriade di premi e riconoscimenti che fanno da cornice ad un incredibile percorso artistico di cui si è reso protagonista. Proprio in questi giorni invece, per l’esattezza dal 2 al 4 novembre, verrà trasmessa nelle sale cinematografiche una sorta di film spettacolo chiamato “In questa storia che è la mia”.

Nel corso di una recente intervista ha presentato questa opera con le seguenti parole: “La ferita dei teatri vuoti ci ha colpiti al cuore e faticherà a rimarginarsi. Per questo ho cercato di contribuire a riempire quel vuoto, portando in dono al teatro tutto quello che avevo da dare. Musica e parole, naturalmente”.

Claudio Baglioni ricorda la scomparsa di sua madre

Appena un paio di giorni fa invece, l’artista è stato ospite di “Verissimo”, dove ha rilasciato un’emozionante intervista durante la quale ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e della mamma morta ormai da otto anni.

“Me la sono goduta tanto, è andata via 8 anni fa ma poi come accade per un figlio e una figlia, ci sono quegli 8 o 9 mesi in cui madre e figlio vivono quel periodo straordinariamente bello e misterioso”, le parole commoventi che Claudio ha speso nei confronti della compianta madre.

Come appena accennato, nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Baglioni ha avuto un pensiero anche per un membro importante della sua famiglia, vale a dire il suo unico figlio Giovanni: “Dire che sono orgoglioso di mio figlio mi costa fatica malgrado Giovanni abbia 39 anni e non è più un ragazzetto. La cosa bella tra le tante cose che fa nella vita è la passione per la musica, la chitarra. E’ diventato un modo di essere complici”.