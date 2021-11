GfVip, Soleil Sorge rischia sul serio: nessuno se lo sarebbe aspettato

In queste ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne se la sta vedendo brutta, dato che adesso corre il forte rischio di uscire dalla casa

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, come al solito sulle frequenze di Canale 5, sono successi diversi episodi che hanno cambiato le carte in tavola. Ormai sembra cosa certa invece che il reality show verrà prolungato almeno fino al termine del periodo natalizio, motivo per cui il conduttore sarebbe alla ricerca di nuovi concorrenti da introdurre all’interno della casa.

Sono già circolati alcuni nomi che potrebbero entrare a far parte del programma, come ad esempio quello di Jerry Calà. Quest’ipotesi è stata smentita sul nascere, pertanto Alfonso Signorini ha già virato su altri tipi di soluzione. Nel frattempo però, gli inquilini che si trovano già in gara sono entrati nella fase calda del gioco. Diversi “vipponi” infatti, hanno iniziato a sfoderare le varie strategie per cercare di arrivare fino in fondo, ossia fino alla finale assoluta dalla quale verrà decretato il vincitore.

Leggi qui -> “Mi è piombata addosso all’improvviso”: la confessione sulla malattia di Alfonso Signorini

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Soleil Sorge: la sua permanenza è in bilico

Nonostante manchi ancora parecchio tempo prima del termine di quella che è la sesta edizione del Grande Fratello Vip, i milioni di telespettatori del format targato Mediaset hanno già cominciato a fare i primi pronostici sul possibile vincitore.

Nelle passate settimane ad esempio, uno dei nomi più accreditati è sembrato proprio quello di Soleil Sorge, la quale si sta dimostrando un personaggio in grado di generare polemiche con le quali Alfonso Signorini può tessere delle trame appassionanti, come è stato nel caso del durissimo confronto tra la ventisettenne e la bellissima Raffaella Fico, uscita dal gioco un paio di puntate fa.

Adesso però, dopo l’appuntamento di ieri, a correre un grande rischio di eliminazione è proprio la Sorge, in virtù della nomination ricevuta. Oltre a lei ci sono altri tre concorrenti che potrebbero presto abbandonare la casa, vale a dire Nicola Pisu, Gianmaria Antinolfi e Jo Squillo.

Uno di loro sarà costretto a salutare gli altri inquilini nella prossima puntata che verrà trasmessa venerdì, alla fine di un televoto che si preannuncia estremamente combattuto. Mentre nelle prime settimane Soleil ha sempre schivato il pericolo nomination, questa volta il rischio di venir estromessa dal reality è altissimo, pertanto non le resta che affidarsi alla bontà del pubblico sovrano.