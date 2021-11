Ornella Vanoni, la malattia che ha devastato la sua vita: ecco oggi come sta

Ornella Vanoni ha confessato di aver sofferto duramente a causa di una malattia che ha sconvolto la sua esistenza. Ecco di che si tratta

La carriera della veterana della musica italiana ha bisogno di ben poche presentazioni. Oltre ad essere a tutti gli effetti una delle cantanti più longeve di sempre, senza alcuna ombra di dubbio è anche tra le più prolifiche in assoluto, avendo messo a repertorio una incredibile quantità di album e singoli, molti dei quali di grandissimo successo.

Grazie ai suoi sessantuno album, di cui quarantasette in studio, Ornella ha venduto la cifra astronomica di oltre sessantacinque milioni di dischi. La sua opera più recente è stata pubblicata proprio quest’anno, per la precisione nel mese di gennaio, con il titolo di “Unica”.

Come se non bastasse, a dispetto della sua veneranda età l’artista è ancora attiva su più campi. Soltanto nel corso di questa stagione infatti, la Vanoni si è resa protagonista di un piccolo cameo nella serie tv di Ivan Cotroneo “La Compagnia del Cigno”. Sempre nello stesso periodo è uscito anche il film documentario dedicato alla sua vita ed alla sua carriera, intitolato “Senza fine”, diretto dalla regista e scrittrice capitolina Elisa Fuksas.

La pesante malattia che ha colpito Ornella Vanoni

Qualche tempo fa, l’interprete milanese ha rilasciato un’intervista dal contenuto estremamente profondo sulle colonne del “Corriere della Sera”: “Da artista, sono felice della vita che ho avuto”, ha affermato Ornella, che poi ha continuato passando al tema della sua sfera personale.

“Dall’amore sono così delusa che sono sola da vent’anni. A sessanta ho preso una di quelle tranvate…”, la confessione della storica artista che poco più di un mese fa ha festeggiato i suoi ottantasette anni, portati ancora oggi splendidamente.

Una volta chiuso il capitolo legato agli amori, la Vanoni ha rivelato di essere stata vittima di una delle malattie più temute del nostro secolo, ovvero la depressione: “Ho sofferto di depressioni gravi. Mi ha salvato un grande psichiatra… La mia patologia è semplice: soffro d’ansia, non dormo, dopo tre mesi che non dormo cado in depressione”.

Al termine di queste drammatiche frasi, la cantante ha però sottolineato come al giorno d’oggi sia letteralmente “rinata”. Ad aiutarla a venir fuori da quella durissima situazione è stato proprio il lavoro e la sua passione per la musica, che continua ad essere un perno fisso della sua vita.