Rita Pavone, il tragico racconto della scomparsa: fiumi di lacrime per la cantante

Rita Pavone ha ripercorso il dramma della morte di una delle persone più importanti in assoluto della sua intera esistenza

La cantante torinese, il cui vero nome è Rita Ori Filomena Pavone, è una delle artiste maggiormente riconosciute nel nostro Paese, per via di una carriera strepitosa di cui si è resa artefice. Con i suoi ventisette album pubblicati finora si è consacrata nell’olimpo della musica nostrana, essendo stata in grado di conquistare la stima di un pubblico estremamente ampio.

Rita infatti, non è conosciuta soltanto in Italia, dato che il suo nome ha spopolato anche in diversi paesi esteri. Proprio per questo motivo molte delle sue canzoni sono state tradotte in altre lingue, tra cui ovviamente l’inglese, il francese e lo spagnolo.

Durante la sua lunga carriera, la Pavone ha partecipato come concorrente a quattro edizioni del Festival di Sanremo, senza però riuscire mai ad avvicinarsi al successo. L’ultima sua presenza sul palcoscenico dell’Ariston risale al 2020, piazzandosi al diciassettesimo posto nella classifica generale al termine della prestigiosa kermesse canora.

Il doloroso lutto che ha colpito da Rita Pavone

Soltanto pochi anni fa, la vita della celebre cantante italiana è stata segnata per sempre da un lutto che l’ha totalmente devastata. Suo fratello minore infatti, è venuto a mancare a seguito di una dura malattia di cui però non ha svelato molti dettagli.

Della tragica dipartita del suo parente ne ha parlato durante un’intervista concessa ai microfoni di “Verissimo”, programma televisivo presentato da Silvia Toffanin sulle frequenze delle reti Mediaset: “Si è ammalato nel luglio 2018 e da lì non mi è più importato di niente. Gli sono rimasta vicino fino alla fine, è scomparso poco tempo fa”.

Ascoltando le sue parole, emerge subito tutta la tristezza e il forte senso di smarrimento che ha provato dopo la morte dell’amato fratello. Quest’ultimo, sempre stando al racconto della Pavone, è stato molto male anche da bambino, quando gli venne diagnosticata una poliomielite dalla quale miracolosamente guarì.

Verso la fine dello straziante racconto, Rita ha tranquillizzato i milioni di fans sulle sue condizioni attuali, dichiarando di essersi ripresa seppur con grande fatica: “Ho cercato di lottare contro una forma di stanchezza interiore. La musica mi ha tirato fuori da tutto. Ho trovato tante persone che mi vogliono bene e mi sono aggrappata a loro”.