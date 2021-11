Rossano Rubicondi, clamoroso retroscena sulla causa della morte: “..nel polmone”

A distanza di qualche giorno dalla tragica scomparsa, sono emersi nuovi retroscena in merito alle cause che hanno portato al decesso

La notizia che ha sconvolto l’intero panorama dello show business italiano continua a portarsi dietro uno strascico di chiacchiere e di ipotesi riguardanti appunto le effettive cause della morte di Rossano Rubicondi.

Nato a Roma nel 1972, il modello era il secondogenito di tre fratelli. Poco dopo aver compiuto il ventesimo anno di età, Rossano si è spostato a Londra alla ricerca di nuove esperienze, sia sulle passerelle che sul set cinematografico, dove ha preso parte alle riprese di un paio di pellicole.

Il 2008 è stato un anno estremamente importante per Rubicondi sotto diversi punti di vista. Innanzitutto a livello personale, dato che si è sposato con Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump. In secondo luogo ha esordito all’interno di un programma televisivo di prima fascia sul palinsesto nostrano. Egli infatti, ha partecipato a quella che è stata la sesta edizione dell’Isola dei Famosi, condotta all’epoca dalla bravissima Simona Ventura.

Nuovi retroscena sulla morte di Rossano Rubicondi

È stata proprio Super Simo a rivelare al mondo intero la drammatica morte dell’attore, attraverso un comunicato pubblicato sui social network, in cui ha espresso tutto il suo dolore e la sua mancanza nei confronti di un uomo che ha conosciuto bene e con cui ha lavorato fianco a fianco in passato.

Nelle prime ore successive alla sua dipartita, in rete è circolata la notizia che a portarlo via dal mondo sarebbe stato un melanoma cutaneo. Recentissimamente invece, sono venuti a galla dei nuovi ed inaspettati retroscena che, se fossero confermati, cambierebbero totalmente le carte in tavola.

A svelare quella che dovrebbe essere la verità sono stati proprio i genitori del quarantanovenne, i quali hanno ricevuto l’invito di vari salotti televisivi. Durante le riprese del contenitore targato Mediaset diretto da Barbara D’Urso infatti, la mamma di Rossano ha affermato: “Quello che è stato detto a me è che, praticamente, si è rotta una vena nel polmone. Ed è caduto nella vasca e lì ha sbattuto la testa ed è rimasto ore lì. Era da solo”.

Se questa agghiacciante versione dei fatti venisse confermata, sicuramente si aprirebbero dei nuovi scenari. A quel punto sarebbe un vero e proprio mistero quello relativo al melanoma cutaneo di cui si è parlato nei primi giorni, ma per avere la certezza a riguardo non possiamo far altro che attendere eventuali ulteriori dettagli.