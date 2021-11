Ve lo ricordate Giorgio Biavati, uno dei protagonisti di “Vivere”? Ecco che fine ha fatto

Giorgio Biavati, noto attore bolognese, ha fatto parte per diversi anni del cast di “Vivere”. Andiamo a scoprire insieme cosa fa oggi

Il primo ruolo all’interno di una pellicola, seppur marginale, lo ha ottenuto all’inizio degli anni ottanta, quando ha partecipato alle riprese di “Testa o croce”. Qualche tempo più tardi invece, l’attore ha ricevuto la chiamata del noto regista italiano Pupi Avati, il quale ha voluto la sua presenza in “Ultimo minuto”, uscito nelle sale cinematografiche nel 1987.

Successivamente ha preso parte ad alcuni altri film, anche se il successo vero e proprio lo ha riscosso grazie alla sua presenza in svariate serie tv molto seguite dal pubblico italiano, tra cui spicca su tutte proprio “Vivere”. Ha recitato nell’appena citata fiction per circa nove stagioni, per la precisione nel periodo che va dal 1999 al 2008, durante il quale ha interpretato il personaggio di Giovanni Bonelli.

Ecco che ha fatto Giorgio Biavati dopo aver lasciato Vivere