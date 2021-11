Vi ricordate Maurizio Ferrini, il comico che ha partecipato all’Isola dei Famosi? Ecco che fine ha fatto

Il noto attore italiano ha partecipato alla terza edizione dell’Isola dei Famosi. Ma che fa al giorno d’oggi? Andiamo a svelarlo insieme

Il comico classe ’53 ha fatto il suo esordio assoluto in tv partecipando in qualità di ospite fisso alle riprese della trasmissione ideata e condotta dal grande Renzo Arbore intitolata “Quelli che la notte”. Negli anni seguenti ha preso parte ad altri programmi televisivi, sia sulle frequenze dei canali Rai che sulle reti Mediaset.

Nel 1989 ha fatto parte del cast di “Domenica In”, rotocalco che attualmente viene presentato dall’amatissima Mara Venier, mentre negli anni novanta è approdato sull’emittente del Biscione, dove lo ricordiamo in alcuni format di successo tra cui “Striscia la Notizia”, “Buona Domenica” e “Cuori e denari”.

Dopo aver raggiunto l’apice della sua notorietà in quel periodo, Maurizio si è gradualmente allontanato dalla luce dei riflettori, concedendo di tanto in tanto giusto qualche ospitata sporadica.

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Ecco che fine ha fatto Maurizio Ferrini

Dopo tanti anni di assenza dalla scena televisiva, nel 2005 Ferrini è tornato a partecipare ad un programma. Egli infatti, ha ricevuto l’invito di Simona Ventura che lo ha voluto come naufrago della terza edizione dell’Isola dei Famosi.

Entrato a reality show in corso, l’attore nato a Cesena ha sfiorato la vittoria di un soffio, accontentandosi dunque del secondo posto alle spalle della vincitrice, ovvero la showgirl e attrice veneta Lory Del Santo che si è aggiudicata il montepremi che all’epoca ammontava alla bellezza di duecentomila euro. In seguito invece, Maurizio ha recitato una parte nella miniserie di Giuliana Gamba e Alessio Inturri intitolata “Ma chi l’avrebbe mai detto”.

Arrivando ai giorni nostri, il simpaticissimo comico nel 2019 ha interpretato il personaggio del postino Aldo Franchini all’interno della pellicola cinematografica “Credo in un solo padre”, diretta dal regista italiano Luca Guardabascio. Nelle stagioni 2017 e 2018 inoltre, Ferrini ha partecipato alle riprese del programma targato Rai presentato da Eleonora Daniele “Il sabato italiano”.

Stando agli ultimi aggiornamenti in merito alla sua sfera personale, l’attore sta insieme a Sara Guglielmi a partire dal 2017. In precedenza è stato legato sentimentalmente alla giornalista e conduttrice televisiva Carla Urban, dalla quale si è separato nell’ormai lontano 1994 a seguito di frequenti discussioni che hanno incrinato in maniera irreversibile il loro rapporto.