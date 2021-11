Gemma Galgani è stata scaricata: doccia fredda per la dama

Durante l’ultimo appuntamento di Uomini e Donne, la famosa dama torinese ha incassato un duro colpo. Andiamo a conoscere i dettagli

Dopo lo stop forzato di lunedì 1 novembre, in cui al posto del dating show è stata trasmessa la soap opera “Una vita”, proprio nella giornata di ieri sono ripartite le riprese del programma presentato da Maria De Filippi. Nel giro di pochi minuti si è immediatamente accesa una polemica all’interno del parterre, in cui come al solito una dei protagonisti è stata proprio Gemma.

In questo periodo, come i numerosi fans della trasmissione sanno benissimo, la donna sta avendo una frequentazione alquanto approfondita con Costabile. Nella passata settimana è stata mandata in onda un’esterna molto frizzante, nel corso della quale i due sono arrivati a scambiarsi molte effusioni amorose.

Immancabilmente però sono piovute le critiche da parte di Tina, che questa volta ha ricevuto anche il supporto del suo collega opinionista Gianni Sperti. Secondo loro infatti, non appena si presenterà un nuovo corteggiatore più giovane, la Galgani sarà pronta a salutare Costabile per rivolgere le sue attenzioni all’ipotetico cavaliere, come ha già fatto in passato.

Gemma Galgani resta di sasso

Tornando al presente, nella puntata di ieri abbiamo assistito all’arrivo di una nuova dama che è scesa dai gradini dello studio televisivo per conoscere lo stesso Costabile. La signora, il cui nome è Dominique, si è presentata con molto garbo, spiegando i motivi che l’hanno spinta a prendere tale decisione.

La reazione di Gemma però non si è fatta attendere, con le due dame che sono arrivate in fretta allo scontro frontale. Lo sfogo della Galgani è stato però rivolto in parte anche al suo cavaliere, affermando che quest’ultimo la contatta di rado e che le piacerebbe ricevere qualche attenzione in più da parte sua.

Costabile però, dal suo canto ha dichiarato di non sentirsi ancora innamorato della torinese, la quale di fronte a queste esternazioni è rimasta disorientata e delusa. Tuttavia, l’uomo ha comunque detto che vorrebbe continuare con la conoscenza in quanto è felice di quello che c’è stato finora.

La Galgani ha accettato le parole del cavaliere, confermando la sua intenzione di proseguire con la frequentazione, anche se la sua risposta è apparsa piuttosto seccata, probabilmente anche per l’arrivo di Dominique che ai suoi occhi potrebbe essere vista come una rivale.