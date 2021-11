Orrendo risveglio per Michelle Hunziker: questa volta non ce l’ha fatta

Non è stato un risveglio felice quello della talentuosa showgirl svizzera, la quale sicuramente si augurava un esito differente

Uno dei programmi in cui Michelle ha lavorato per più tempo è senz’altro Striscia la Notizia, il famoso format che va in onda ogni giorno verso l’ora di cena sulle frequenze di Canale 5. I due conduttori che hanno aperto questa stagione, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, hanno appena salutato la trasmissione.

Al loro posto però, almeno per il momento, non vedremo la conduttrice elvetica, che forse tornerà dietro al bancone di Striscia nel proseguo dell’annata televisiva. Le sedie lasciate libere dai due sopracitati presentatori verranno occupate da Sergio Friscia e da Roberto Lipari, come è stato annunciato dalla pubblicità trasmessa negli ultimi giorni.

La Hunziker tuttavia, attualmente non se ne sta di certo con le mani in mano. Lei, infatti, al momento è alla guida di “All Together Now”, talent show che è ripartito da pochissimo con quella che è la sua quarta edizione.

Il flop di Michelle Hunziker

A grandi linee la struttura della trasmissione guidata dalla quarantaquattrenne di Lugano è rimasta la medesima. Anche i giudici sono stati confermati tutti e quattro, con J-Ax ed Anna Tatangelo che si sono subito resi protagonisti di un’accesa discussione.

Dopo aver parlato delle cose rimaste invariate, c’è da dire che alcune differenze ci sono. Una di queste è il montepremi che spetta al vincitore finale, che dai cinquantamila euro è raddoppiato arrivando dunque a centomila. Nonostante il grande lavoro svolto per preparare al meglio lo spettacolo, la prima puntata di “All Together Now” non ha riscosso il seguito sperato.

Andando ad analizzare i dati relativi allo share infatti, ci accorgiamo in fretta che il talent show di Michelle è stato stracciato dalla terza puntata di “Cuori”, la fiction targata Rai che ha ottenuto la bellezza del 17.1% di ascolti, pari a quasi tre milioni e mezzo di spettatori. Per quel che riguarda il format di Canale 5 invece, purtroppo per la bellissima showgirl si è fermato al 13.5%, con circa un milione in meno di ascoltatori rispetto all’appena citata fiction.

Adesso quindi, la conduttrice sarà chiamata agli straordinari per risollevare le sorti del programma e, pertanto, fare in modo che questa percentuale aumenti già a partire dalle prossime puntate, quantomeno per accorciare le distanze rispetto alla fortissima concorrenza.