Andrea Iannone annuncia il matrimonio in diretta: le sue parole a Ballando con le Stelle

L’ex di Belen Rodriguez ha fatto una rivelazione sorprendente durante il corso delle riprese di Ballando con le Stelle

Nonostante il programma guidato da Milly Carlucci sia dedicato ovviamente alla danza ed a tutto ciò che gli ruota attorno, talvolta ad attirare le attenzioni del pubblico da casa sono proprio le dichiarazioni dei vari protagonisti del format targato Rai.

Quest’anno come non mai, l’edizione in corso è accompagnata da molte polemiche, ultima delle quali quella relativa all’addio di Albano Carrisi e della sua compagna di ballo Oxana Lebedew. Quest’ultima infatti, è stata costretta al ritiro per via di un infortunio ad un piede, ma a far scattare la protesta dei telespettatori è il fatto che il cantante pugliese abbia deciso di abbandonare piuttosto che accettare una nuova ballerina.

Secondo alcune voci di corridoio, l’artista avrebbe scelto questa soluzione per via dei suoi prossimi impegni professionali. A far chiarezza sulla situazione però, ci ha pensato la stessa padrona di casa, la quale ha smentito con forza queste illazioni, affermando che non c’entrano nulla con il ritiro di Albano.

Andrea Iannone pronto alle nozze?

Accantonato il discorso legato al noto cantante italiano, un altro personaggio che sta facendo molto parlare di sé è proprio Iannone, pilota motociclistico che in passato ha avuto una relazione sentimentale con Belen Rodriguez.

Andrea fa coppia con la ballerina Lucrezia Lando, con la quale sta mostrando di avere un certo feeling. A quanto pare però, la loro intesa non si limiterebbe alla pista da ballo, almeno stando a quanto hanno notato i giudici di gara, fatta eccezione per Selvaggia Lucarelli che ha dichiarato di non essersi accorta di questo presunto legame profondo.

A dispetto di alcuni problemi fisici che il pilota si porta dietro da tempo e che ne hanno limitato in parte l’esibizione, insieme alla sua compagna è stato in grado di suscitare un certo trasporto a tutti coloro che hanno assistito alla loro ultima prova.

Dopo la tanta insistenza dei giudici nel parlare di una presunta attrazione fisica, il motociclista ha deciso di replicare a modo suo con le seguenti parole: “Stiamo andando così veloce che alla fine ci sarà un matrimonio e vi inviteremo”. Naturalmente Iannone ha utilizzato un tono ironico, tuttavia è stato anche un modo per smorzare i dubbi che stanno nascendo sulla relazione tra lui e la Lando, la quale mentre ascoltava Andrea è sembrata visibilmente emozionata.