Mediaset perde un pezzo da novanta: l’inaspettato addio

L’emittente televisiva ha salutato un volto importante, il quale ha deciso di intraprendere altri percorsi professionali. Ecco chi è

I milioni di telespettatori fedeli alle reti del Biscione si saranno accorti dei numerosi cambiamenti che la rete ha attuato a partire dalla stagione in corso d’opera. La modifica più vistosa per quel che riguarda il palinsesto l’ha subita probabilmente Barbara D’Urso, la quale si è vista togliere molte delle ore di diretta che fino all’anno passato erano a disposizione dei suoi programmi.

Un’altra importante variazione ha riguardato invece l’apertura anticipata della scuola di “Amici”, che a differenza delle edizioni precedenti è partita circa un paio di mesi prima. Una conduttrice che ha beneficiato dei vari assestamenti imposti dall’amministratore delegato dell’emittente è Silvia Toffanin, con l’appuntamento con “Verissimo” che è stato raddoppiato, andando in onda in entrambi i giorni del fine settimana.

Proprio in virtù di queste modifiche, negli ultimi tempi si è palesata addirittura l’ipotesi di un addio di Carmelita, la quale sarebbe contrariata dal suo ridimensionamento. Tuttavia, la teoria è tramontata nel giro di poco tempo, con la sua conferma arrivata direttamente dai piani alti. Ad abbandonare però, sarà un altro personaggio che si è fatto ampiamente conoscere dal pubblico di Mediaset.

L’addio a Mediaset

Il nome di colui che ha deciso di lasciare le frequenze che lo hanno consacrato sul piccolo schermo corrisponde a quello di Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nella passata stagione televisiva è stato un protagonista assoluto, coronando il suo fantastico percorso con una vittoria eccezionale.

Poco dopo il termine del reality show guidato da Signorini, l’influencer ha partecipato anche alle riprese dell’Isola dei Famosi, ma in questo caso nelle vesti di opinionista, affiancando le sue due colleghe Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Adesso però, dopo la grande cavalcata da lui messa in atto, è giunta l’ora di salutare Mediaset per spostarsi verso nuovi orizzonti. A rivelarlo è stato proprio il settimanale diretto da Alfonso, sulle cui pagine si è parlato dell’addio di Tommy.

Stando a quanto riportato dalla rivista, Zorzi avrebbe rifiutato la proposta di un programma che andrà in onda nella prima serata di Italia 1. Ciò nonostante, l’influencer ha comunque ringraziato l’emittente televisiva per lo spazio che gli ha dato e per il successo che gli ha permesso di ottenere, ma al momento ha tutte le intenzioni di cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli professionali.