Ambra Angiolini nell’occhio del ciclone: “Fa di tutto per la sua notorietà”

Nuovo polverone sulla nota attrice italiana, la quale di recente è tornata single a seguito della controversa separazione con Max Allegri

Della vicenda se ne è parlato davvero tanto nelle scorse settimane, considerato la grande curiosità che gli appassionati di cronache rosa hanno da sempre riversato sul conto della ormai ex coppia. Né l’uno né l’altra hanno chiarito con esattezza le cause della rottura, tuttavia l’ipotesi più accreditata sembra essere proprio quella di un tradimento da parte dell’allenatore di calcio nato a Livorno.

In virtù di questa teoria, l’attuale tecnico della Juventus è stato dipinto come un fedifrago e come un latin lover, dato che avrebbe ceduto con facilità alla tentazione di andare con un’altra donna. Tuttavia, a finire nel mirino di “Striscia la Notizia” è stata la povera Ambra, la quale ha ricevuto il celebre Tapiro d’Oro consegnatole dal solito Valerio Staffelli.

La scelta degli autori del tg satirico di Canale 5 non è piaciuta a molte persone, sia fans che colleghi della Angiolini, che si sono prontamente schierati al suo fianco difendendo la dignità di una donna che è stata tradita dal suo partner dopo circa quattro anni di relazione sentimentale.

Ambra Angiolini nuovamente sotto attacco

Dopo che sono trascorsi alcuni giorni dall’accaduto, durante i quali il format targato Mediaset è stato bersagliato duramente anche sul web, adesso è arrivata la replica ai danni di Ambra. Quest’ultima infatti, è stata “vittima” di un nuovo servizio trasmesso nel corso delle riprese del programma di Antonio Ricci, lanciato tra l’altro dal nuovo presentatore Roberto Lipari che non si è esentato dal lanciarle una frecciatina.

“Ambra appartiene ad un’agenzia che si chiama Notoria, perché notoriamente fa di tutto per la notorietà dei suoi adepti”, le parole del conduttore prima dell’inizio del suddetto servizio. Stando a quanto affermato da “Striscia”, sarebbe stata proprio la sua agenzia a preparare la lettera della figlia della Angiolini che poi ha pubblicato sui social, scatenando la reazione solidale di una grande quantità di personaggi famosi.

Se l’accusa si dimostrasse vera, starebbe a significare che l’attrice avrebbe sfruttato l’occasione per far parlare di lei aumentando in tal modo la sua già ampia visibilità. Inoltre, durante il servizio si è ipotizzato addirittura che la cosa sarebbe servita anche per portare maggiore attenzione all’indirizzo del suo prossimo film in uscita. Va chiarito comunque che questa è soltanto la versione dei fatti proposta dalla trasmissione targata Mediaset, alla quale Ambra per il momento non ha replicato, anche se una sua eventuale risposta nei giorni a venire non sembra così improbabile.