Elegante già da bambino, oggi è il conduttore più amato d’Italia: ecco chi è

Il ragazzino elegante che possiamo vedere in foto, al giorno d’oggi è ritenuto un volto simbolo della tv italiana. Ecco di chi si tratta

Con ogni probabilità il personaggio di cui vi stiamo parlando quest’oggi è uno dei più difficili in assoluto da riconoscere. Innanzitutto il fermoimmagine in questione risale davvero a molti anni fa, come si nota dalla qualità scadente dello stesso. Tuttavia, il motivo principale è legato al suo impressionante cambiamento, dato che attualmente si presenta in tutt’altra maniera rispetto all’epoca in cui è stata scattata la fotografia.

Adesso è uno dei conduttori televisivi più famosi del nostro Paese, ma soprattutto è senz’altro uno dei più amati dal pubblico. Ha guidato una serie infinita di trasmissioni, quasi tutte estremamente seguite e di successo. Nonostante non faccia un largo uso dei social network, fatto alquanto insolito al giorno d’oggi, egli è comunque un’icona assoluta del piccolo schermo.

Ecco il nome del bambino raffigurato nello scatto

Per chi non l’avesse ancora capito, stiamo parlando di Gerry Scotti, il celebre presentatore televisivo di Miradolo Terme che da decenni spadroneggia sulle reti Mediaset, dove tra l’altro risulta essere anche uno dei più pagati in assoluto tra i suoi colleghi.

Ovviamente il guadagno che oggi riesce a generare è frutto esclusivamente del suo immenso talento, dato che non si tratta soltanto di un semplice conduttore bensì di un vero e proprio intrattenitore. Lo showman infatti, ha sempre dimostrato di sapersela cavare anche nei momenti difficili e di maggiore imbarazzo, dote apprezzatissima sia dai telespettatori dei suoi format che, naturalmente, dai vertici della Rete.

Parlando del presente, oltre a guidare il seguitissimo game show di “Caduta libera”, trasmesso sulle frequenze di Canale 5, Scotti è impegnato anche come giurato di “Tu Si Que Vales”, talent diretto dalla modella argentina Belen Rodriguez, la quale in questi giorni è al centro dell’attenzione mediatica per via della rottura con Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita nata appena qualche mese fa.

La sfera personale di Gerry Scotti

Gerry è padre di un solo figlio che si chiama Edoardo. Quest’ultimo però, non è nato dalla sua attuale relazione sentimentale con l’architetto italiano Gabriella Perino, bensì dalla sua ex moglie.

Circa tre decenni fa infatti, il sessantacinquenne è convolato a nozze con Patrizia Grosso, con la quale però si è separato nei primi anni del duemila. Scotti ha accusato molto la rottura, passando in quel periodo dei momenti davvero difficili. A quanto pare, la sua consorte di allora lo avrebbe tradito con un imprenditore, ma grazie alla sua forte personalità lo showman è riuscito a ritrovare il sorriso insieme alla donna con cui sta tutt’oggi.