Gemma Galgani saluta Uomini e Donne: ecco la verità sull’addio della dama

La notizia bomba ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando le reazioni dei numerosi fans del programma. Ecco la verità

La celebre dama del parterre di Uomini e Donne questa volta l’ha sparata davvero grossa. A seguito delle sue parole si è creato infatti un immediato scalpore, sia tra i presenti all’interno dello studio televisivo che, soprattutto, tra i milioni di telespettatori che ogni giorno seguono con attenzione le vicende che accadono durante le riprese della trasmissione.

Ovviamente il dating show condotto dalla De Filippi non ruota esclusivamente attorno alla Galgani, anche se va ammesso che senz’altro è una delle assolute protagoniste del trono “Over”. In questo periodo Gemma sta vivendo una bella frequentazione con Costabile, un uomo di origini pugliesi che al giorno d’oggi si sta godendo la pensione.

A rovinare il magico equilibrio che si stava creando tra i due però, è stato l’arrivo di una nuova dama che ha espresso fin da subito la sua volontà di conoscere il cavaliere. Quest’ultimo ha ascoltato le belle parole di Dominique (il nome della signora), per poi declinare la sua offerta in quanto oggi come oggi vuole dedicare tutte le sue attenzioni nei confronti della torinese.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Gemma Galgani minaccia l’addio

Nonostante il bel gesto di Costabile all’indirizzo di Gemma, quest’ultima ha trovato comunque un pretesto per sfogarsi di una situazione in particolare che non ha gradito. Nel momento in cui Maria ha invitato i vari partecipanti a ballare, il cavaliere ha chiesto a Dominique di scendere in pista con lui, ma la dama ha rifiutato proprio per non infastidire la Galgani.

Spinta dalle provocazioni di Tina, la settantunenne ha reagito con veemenza alle parole dell’opinionista, arrivando addirittura ad annunciare il suo abbandono alle riprese del programma: “Non so come riesco a sopportare ancora. Tra poco me ne vado…”. A quel punto nello studio è calato il gelo, ma questo non ha impedito alla Cipollari di continuare a scagliarsi contro la Galgani.

Secondo il parere della opinionista infatti, Gemma aspetta sempre che sia il cavaliere a venire incontro alle sue richieste, cosa che ha fatto anche in passato portando all’esasperazione i suoi vari ex spasimanti. La collega di Gianni Sperti inoltre, per concludere ha asserito che lo stesso Costabile farà la medesima fine, con la dama che prima o poi troverà sicuramente il modo per chiudere definitivamente la relazione.