GfVip, pessime notizie per Alex Belli: questa volta è ufficiale

Nella puntata di ieri del GfVip sono arrivate delle pessime notizie all’indirizzo di Alex Belli. Scopriamo cosa è successo al noto attore

Durante il corso dell’ultimo appuntamento andato in onda fino ad oggi della nuova edizione del Grande Fratello Vip, uno dei personaggi maggiormente messi in discussione è stato proprio Belli, il quale ha fatto discutere di sé per più di un motivo.

A tenere banco già da qualche tempo c’è innanzitutto il suo presunto flirt con Soleil Sorge. I due infatti, sembrano essere legati da un feeling speciale, ragione per cui la moglie di Alex, la modella venezuelana Delia Duran, si è recata all’interno della casa per avere un confronto con suo marito.

La donna ha fatto capire sin da subito di essere fortemente contrariata dall’atteggiamento dell’attore, il quale ha provato a giustificarsi in ogni maniera. Egli ha affermato che con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne c’è solo una sana amicizia, mentre in seguito ha detto alla sua consorte che pur di dimostrarle il suo amore è pronto ad abbandonare il reality show all’istante. Tuttavia, a farlo desistere è stato Alfonso Signorini, invitando il concorrente a dimostrare la sua buona fede nei confronti di sua moglie direttamente dalla casa.

Alex Belli potrebbe abbandonare il gioco a breve

Un altro capitolo importante della puntata trasmessa lunedì 5 novembre è stato invece quello relativo all’aspra lite che si è tenuta tra Belli ed Aldo Montano. La questione è nata qualche giorno prima, quando Gianmaria Antinolfi ha fatto intendere all’attore che il campione olimpico lo ritenesse un ipocrita.

Una volta ascoltate quelle parole, Alex si è reso protagonista di un confessionale in cui ne ha dette di tutti i colori all’indirizzo dello schermidore. Quest’ultimo, al suo risveglio ha avuto un durissimo faccia a faccia con Belli, con il quale ha rischiato addirittura di arrivare alle mani. Ieri sera c’è stato un confronto tra i due, con il padrone di casa che ha tentato di placare le acque, tuttavia per il momento la situazione è ancora più calda che mai.

A diversi inquilini della casa non sono piaciuti i toni della litigata, ritenuti probabilmente eccessivi e fuori dalle righe. Questo è uno dei motivi per cui Belli è finito in nomination, rischiando in tal modo di venire estromesso dal gioco già dalla prossima puntata. Da quel che si apprende in rete, anche diversi telespettatori non hanno gradito l’atteggiamento dell’attore, tanto che la suddetta sfuriata adesso potrebbe costargli davvero cara, pregiudicando la sua permanenza nella casa del GfVip.