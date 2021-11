Giucas Casella, la dichiarazione a luci rosse: “Quando la incontravo la bandiera si alzava” | Ecco di chi si tratta

Il celebre illusionista si è reso autore di una confessione piccante nei confronti di un personaggio estremamente conosciuto. Ecco chi è

Dopo lo scherzo della scorsa settimana ai danni di Giucas Casella, quest’ultimo di recente ha conquistato nuovamente l’attenzione del pubblico in merito ad una serie di rivelazioni sconvolgenti che riguardano la sua sfera privata.

Il settantunenne è sicuramente uno dei personaggi che riesce in particolar modo a generare delle dinamiche divertenti ed a tratti esilaranti, come nel caso del suddetto scherzo che è stato organizzato qualche giorno fa da Alfonso Signorini. Il conduttore infatti, ha fatto credere al povero Giucas che la sua villa in Sicilia era stata smantellata.

Per rendere ancor più credibile la burla, lo showman ha invitato anche Concetto, ovvero il fratello del concorrente. Quando ormai l’illusionista è apparso disperato, finalmente il padrone di casa gli ha spiegato che si trattava semplicemente di una messa in scena, anche se per tranquillizzarsi Casella ha impiegato alcuni minuti.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Giucas Casella come non lo avete mai visto

Dopo aver ripercorso gli ultimi giorni di Giucas all’interno della casa più spiata d’Italia, è arrivato il momento di passare alla puntata che è andata in onda meno di ventiquattro ore fa. Ieri sera era in programma l’attesissimo confronto tra il simpaticissimo concorrente e la donna che, a quanto pare, è da sempre il suo sogno erotico.

Il nome di quest’ultima corrisponde a quello di Iva Zanicchi, straordinaria cantante italiana per cui Casella ha rivelato di avere un debole. L’uomo però, nel dichiarare ciò che prova nei confronti dell’artista, ha utilizzato alcune frasi che hanno letteralmente infiammato la serata per il loro contenuto alquanto piccante.

“Un pensiero ce l’ho fatto per lei. Iva io ti ho sempre ammirato, sei una donna fantastica, io ho fatto dei pensieri nei tuoi riguardi”, ha esordito Giucas, prima di lasciarsi andare completamente: “Mi piacevi tantissimo ma non ho mai avuto il coraggio di dirtelo. Mi attizzava moltissimo, c’era questa attrazione fortissima, quando la incontravo la mia bandiera si alzava”.

Dopo aver pronunciato queste clamorose parole, Iva ha replicato in maniera inaspettata, asserendo innanzitutto di essere compiaciuta per ciò che il noto personaggio televisivo ha detto al suo indirizzo, mentre in conclusione è arrivata a dichiarare che qualche “brividino” lo ha provato anche lei. La vicenda ha destato un grande scalpore, però adesso non resta che aspettare per capire se si è trattato di un fuoco di paglia oppure se Alfonso Signorini continuerà a cavalcare l’onda, magari invitando nuovamente la storica cantante di Ligonchio all’interno della sua trasmissione.