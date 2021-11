Giulia Stabile spunta la nuova fiamma: è un altro volto di “Amici”

Per la talentuosa ballerina si è palesato un nuovo spasimante, il quale anch’egli fa parte del cast di “Amici”. Vediamo di chi si tratta

Nella scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi, Giulia è stata l’assoluta protagonista in quanto ha ottenuto una vittoria che all’inizio sembrava impensabile, ma che con il passare del tempo è diventata realtà grazie al duro lavoro ed ai tanti sacrifici che la giovane danzatrice ha fatto per coronare il suo sogno.

Con questo successo la Stabile ha riscosso anche un grande seguito a livello mediatico, con le luci dei riflettori che sono state puntate su di lei in virtù del talento che è riuscita ad esprimere sulla pista da ballo della scuola di “Amici”.

La sua vittoria le è valsa inoltre la chiamata in diversi programmi a cui ha partecipato soltanto quest’anno, a partire da “Una voce per Padre Pio” fino al ruolo di inviata all’interno del format presentato da Belen Rodriguez “Tu Si Que Vales”, passando per la riconferma ad Amici ma questa volta in qualità di ballerina professionista.

Ecco chi è la nuova fiamma di Giulia Stabile

Dall’avventura nel talent show targato Mediaset Giulia ne è uscita anche fidanzata. Il suo ragazzo è colui che ha sconfitto in finale, ovvero il giovane cantante veneto Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Pietro Damian.

I due si sono uniti sentimentalmente da ormai quasi un anno, anche se negli ultimi giorni è stato un altro allievo della scuola di Amici a dichiarare il suo gradimento nei confronti della ballerina. Stiamo parlando di Mattia Zenzola, il quale durante le riprese del format si è reso autore di una confessione.

La notizia circola già da qualche tempo, tuttavia gli ultimi messaggi di apprezzamento che il concorrente ha condiviso sui profili social della ragazza sono l’ennesima riprova della veridicità di certi sentimenti. Purtroppo per lui però, come abbiamo appena detto, Giulia è felicemente fidanzata con il suo amato Sangiovanni, insieme al quale sta vivendo una fantastica storia d’amore.

Con ogni probabilità dunque, a Mattia non resta che concentrarsi sul suo lavoro dato che, a meno di clamorosi colpi di scena, la vincitrice della passata edizione di Amici di Maria De Filippi per lui resterà niente di più che un sogno proibito.