Meghan Markle subisce il violento attacco: parole al vetriolo da parte del fratello

Meghan Markle è nuovamente sotto la luce dei riflettori, ma questa volta a causa di un durissimo attacco ricevuto proprio da suo fratello

A quanto pare la bellissima duchessa di Sussex negli ultimi anni è riuscita a fare terra bruciata intorno a sé, dato che in questo frangente l’attacco che ha ricevuto non è arrivato da parte di un membro della Royal Family, tantomeno da uno dei diversi haters che spesso commentano in maniera negativa il suo operato.

Che la Markle si sia fatta molti “nemici” è ormai cosa risaputa, soprattutto dopo la tanto chiacchierata “Megxit”, ovvero l’uscita dalla famiglia reale della coppia composta da lei e da suo marito Harry. Insieme al principe britannico ed ai suoi due figli infatti, la statunitense ha abbandonato il Regno Unito per andare a vivere negli States.

La loro decisione è stata accolta con un certo scetticismo dalla casata dei Windsor, che non hanno visto di buon occhio l’addio del fratello minore di William. Questa scelta però, è stata soltanto l’inizio di una vera e propria battaglia tra le parti che ormai prosegue da mesi e che non accenna minimamente a spengersi.

La dura accusa ai danni di Meghan Markle

La persona che si è lasciata andare ad un pesante sfogo nei confronti della duchessa è stato niente poco di meno che suo fratello, Thomas Markle Jr. Quest’ultimo di recente ha preso parte alla nuova edizione della versione australiana del Grande Fratello Vip, dove grazie alle sue parole ha catturato immediatamente l’attenzione collettiva.

La sua partecipazione al reality show oceanico in realtà, è stata fin da subito posta sotto la luce dei riflettori, proprio perché tutti attendevano il momento in cui avrebbe affrontato il discorso legato alla sorella. Durante la sua permanenza all’interno della casa, l’uomo ha affermato di non avere più alcun tipo di rapporto con Meghan.

“L’ultima volta che l’ho vista era il 2011”, ha esordito Thomas, prima di rincarare la dose del suo attacco: “Lei se n’è andata in Canada e ha smesso di parlarmi. Da quando ha iniziato a recitare in Suits, è entrata a far parte di quel mondo, senza porsi più tanti problemi: i soldi e la fama le hanno dato alla testa”.

Subito dopo il fratello della Markle ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, arrivando a dichiarare che il principe verrà abbandonato dalla consorte, così come lei ha fatto già in passato con il suo primo sposo, al quale la duchessa avrebbe addirittura rispedito l’anello nuziale.