Ve la ricordate Gaia De Laurentiis, ex volto di “CentoVetrine”? Ecco che fine ha fatto

Gaia De Laurentiis, attrice e presentatrice italiana, è sparita dalla scena già da qualche anno. Scopriamo insieme che fine ha fatto

La De Laurentiis è nata nella nostra capitale nei primi anni settanta, per poi trasferirsi da giovane a Milano, città in cui ha perfezionato alcuni aspetti legati alla sua tecnica di recitazione a teatro. Soltanto qualche tempo dopo, per la donna è arrivato il momento tanto atteso dell’esordio televisivo.

Nel 1992 ha preso parte alle riprese di un film intitolato “Camilla, parlami d’amore”, mentre nel 1996 ha debuttato anche sul grande schermo, dove ha partecipato alla pellicola diretta dal regista e sceneggiatore Giuseppe Piccioni “Cuori al verde”.

Nel corso della sua carriera, Gaia ha dimostrato di possedere una certa abilità in più campi, spaziando dal teatro al cinema fino ad arrivare alla conduzione di alcuni programmi tv, tra i quali ricordiamo “Target” e “Changing Rooms – Camera a sorpresa”, rispettivamente nel 1993 e nel 2004.

Ecco cosa fa oggi Gaia De Laurentiis

Avvicinandoci man mano ai giorni nostri, in molti ricordano senz’altro il suo volto all’interno di alcune note serie televisive, come ad esempio “Sei forte maestro”, “Un medico in famiglia”, “Che Dio ci aiuti” e, ancor più recentemente, “CentoVetrine”, dove ha interpretato il personaggio di “Gaia Fanizza”.

Dopo quest’ultima esperienza di rilievo, la De Laurentiis si è allontanata per un periodo dalla luce dei riflettori. Pochi anni fa invece, l’attrice ha fatto il suo ritorno conducendo un programma tutto suo sulle frequenze di La5, intitolato “Missione Green”. Al tempo stesso inoltre, Gaia ha proseguito anche con la recitazione, dedicandosi però prevalentemente al teatro.

Nel 2019, la cinquantunenne ha partecipato ad un cortometraggio diretto da Eleonora Ivone, “Apri le labbra”, grazie al quale ha ottenuto alcuni riconoscimenti. Per quel che concerne la sfera personale invece, l’attrice ha vissuto una vita alquanto movimentata, essendo mamma di quattro bambini avuti da ben tre uomini differenti.

Il primogenito si chiama Sebastiano, nato per merito della sua relazione sentimentale con Fernando Ghia, mentre la seconda, Agnese, è frutto dell’amore che c’è stato tra lei ed il suo ex marito, l’autore e regista televisivo Maurizio Catalani. Gli ultimi due infine, Emma e Massimo, sono arrivati alla luce dal rapporto che ha intrapreso con Ignazio Ardizzone, un neuropsichiatra infantile italiano.