Ilary Blasi, questa volta è ufficiale: finalmente l’ha confessato | Il suo futuro cambierà radicalmente

Finalmente sembra essersi delineato il futuro professionale della bellissima conduttrice romana. Scopriamo insieme i suoi prossimi impegni

La moglie di Francesco Totti è reduce da un’esperienza che di certo non si può definire positiva. Ilary infatti, è stata alla guida di “Star in the Star”, un format che non ha riscosso nemmeno lontanamente i risultati che sia lei sia i vertici della Rete speravano di ottenere.

Il programma è stato un flop sotto tutti i punti di vista, dalla realizzazione delle maschere fino ad arrivare allo scarso share che ha fatto registrare. A dimostrazione del fallimento totale c’è stata la scelta della Mediaset di ridurre la durata della trasmissione, arrivando addirittura a cancellare due appuntamenti che invece erano stati previsti in partenza.

Per la cronaca l’edizione è stata vinta da Syria, la quale ha interpretato la grande Loredana Bertè, con la giuria d’eccezione che ha deciso di premiare la cantante per l’impegno e la dedizione che quest’ultima ha messo in scena durante le sue esibizioni.

Nuovo incarico in vista per Ilary Blasi

Preso atto dell’insuccesso, al momento appare improbabile la messa in onda di una seconda edizione del format. La Blasi però, a dispetto dell’evidente flop di “Star in the Star”, sembra destinata a ricevere ulteriore fiducia da parte della Mediaset.

Stando a quanto riportato dal sito di “Tv Blog” infatti, anche quest’anno verrà trasmessa l’Isola dei Famosi, reality show che con ogni probabilità sarà affidato nuovamente ad Ilary. Dopo l’annuncio della presenza de “La Talpa” all’interno del palinsesto televisivo, si era palesata la possibilità che a saltare potesse essere proprio il programma che si tiene ormai da anni sulle spiagge dell’Honduras, ma così non sarà.

Se da un lato c’è stata quindi la conferma della presentatrice, lo stesso discorso non si può fare nei confronti degli opinionisti, i quali dovrebbero essere tutti sostituiti. Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini non sono stati in grado di convincere né il pubblico né i dirigenti della Rete, motivo per cui attualmente si stanno valutando delle soluzioni alternative.

Uno dei nomi che sicuramente verrebbe apprezzato dal pubblico nel ruolo di opinionista è quello di Simona Ventura, la quale in passato ha condotto il reality show quando veniva trasmesso sulle frequenze dei canali Rai. Per concludere infine, anche l’inviato della passata edizione, Massimiliano Rosolino, è destinato a lasciare il suo posto, anche se non è stato ancora indicato il suo possibile rimpiazzo.