Mara Venier, la sconvolgente rivelazione sull’ex marito: “… il mio punto di riferimento”

Mara Venier, durante una recente intervista, ha confessato che il suo ex marito è il suo punto di riferimento. Ecco i dettagli

Quest’oggi la zia torna a calcare la scena televisiva come ogni ultimo giorno della settimana. Il nuovo appuntamento con “Domenica In” sarà caratterizzato dalla presenza di diversi ospiti di spicco che andranno a fare compagnia agli italiani insieme alla zia più amata del piccolo schermo.

Tra questi troveremo il celebre attore romano Carlo Verdone, che coglierà l’occasione per presentare la serie dedicata a lui stesso dal titolo “Vita da Carlo”. Poi successivamente ci saranno Luciana Littizzetto ed Eleonora Daniele, conduttrice di “Storie italiane” che ricorderà la tragica scomparsa di suo fratello Luigi.

Tuttavia le sorprese non finiscono di certo qui, infatti un altro personaggio che cercherà di intrattenere i telespettatori è Pierpaolo Pretelli, il quale è atteso da un’esibizione di cui non sono noti ulteriori particolari. Infine ci sarà spazio anche per uno spezzone alquanto drammatico, con la presenza in studio dei genitori del compianto Rossano Rubicondi.

Le parole inaspettate di Mara Venier

Anche se siamo abituati a vederla accogliere molti ospiti ogni fine settimana, di recente è stata la stessa Venier ad essere invitata in un altro salotto televisivo. Mara, infatti, è intervenuta durante le riprese di “Oggi è un altro giorno”, format targato Rai che viene condotto sapientemente dalla bravissima Serena Bortone.

Insieme alla showgirl veneta c’è stato anche il suo ex marito, vale a dire il noto attore italiano Jerry Calà. Come ben sappiamo, il loro matrimonio ha avuto una brevissima durata, principalmente a causa della poca fedeltà dimostrata dall’uomo nei confronti della conduttrice. Ciò nonostante, i due sono rimasti legati da un ottimo rapporto che hanno gelosamente custodito negli anni.

Il comico ha chiarito sin da subito che Mara è la sua migliore amica e che nutre nei suoi confronti una grande stima. Tuttavia, ad attirare maggiormente la curiosità sono state le parole della settantunenne, la quale si è lasciata andare ad un messaggio intenso nei confronti del suo ex.

“Noi siamo la dimostrazione che dopo un grande amore può nascere una grande e meravigliosa amicizia, forse più grande dell’amore che abbiamo vissuto. Jerry è forse il mio punto di riferimento, ci vogliamo molto bene, siamo una famiglia allargata ed è la cosa più bella che potesse accadere”, queste le parole della zia che vanno a confermare ulteriormente il loro affiatamento e la loro forte unione.