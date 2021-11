Paolo Bonolis non ce l’ha fatta: fatto fuori senza rimorso alcuno

Uno dei conduttori più amati dagli italiani rischia di perdere il posto che occupa ormai da diversi anni. Ecco chi potrebbe sostituirlo

Da molti considerato come il conduttore televisivo modello, Bonolis è senz’altro un personaggio in grado di cambiare da solo le sorti dei programmi a cui partecipa. Le doti da lui possedute sono innumerevoli, le quali vanno a formare un grandissimo bagaglio artistico che lo showman sfodera in ogni occasione possibile.

La coppia composta da Paolo e da Luca Laurenti si è dimostrata come una delle più riuscite di sempre a livello televisivo, affermazione testimoniata dall’ampio seguito che i format da loro presentati continuano a riscuotere da anni e anni. Tuttavia, secondo un’indiscrezione che nelle ultime ore è circolata sul web, il marito di Sonia Bruganelli potrebbe presto lasciare il posto ad un suo collega.

Quest’ultimo, dopo un periodo in cui ha vissuto una crisi professionale, attualmente è riuscito a riemergere donando una nuova linfa alla sua carriera, al punto che “rischia” di prendersi la fascia oraria destinata ad “Avanti un altro”.

Ecco la clamorosa indiscrezione

Il nome che negli ultimi giorni è diventato sempre più caldo corrisponde a quello di Enrico Papi, il quale proprio quest’anno ha fatto il suo ritorno sulle reti Mediaset. Per l’ex timoniere di “Sarabanda” c’è stato un periodo di estrema difficoltà, superato però grazie al suo ottimo lavoro svolto sulle frequenze di Tv8, dove ha guidato con successo trasmissioni come “Guess My Age” e “Name That Tune”.

I buonissimi risultati da lui riscossi hanno favorito senz’altro il rientro dello showman all’interno dell’emittente con cui anni fa si è consacrato agli occhi del pubblico. Il trend positivo di Enrico è stato confermato anche durante la sua recentissima esperienza di “Scherzi a parte”.

Il format in questione infatti, dopo un avvio balbettante, ha trovato un ampio riscontro relativamente agli indici di ascolto, statistica che ovviamente non è passata inosservata dai vertici del Biscione. Proprio a tal proposito, adesso si vocifera che prossimamente a Papi potrebbe essere affidato un nuovo programma che si intitola “Gong”.

Qualora l’ipotesi fosse confermata, la messa in onda di questo game show sarebbe prevista per il preserale di Canale 5, ovvero la stessa fascia oraria in cui è attesa la nuova edizione di “Avanti un altro”. Tuttavia va detto che, anche se l’indiscrezione dovesse diventare ufficiale, non è da escludere la possibilità che l’amministratore delegato della Rete riesca a trovare il modo di far combaciare entrambi i programmi, in modo tale da accontentare tutto il pubblico da casa.