Ritorno di fiamma per Wanda Nara: Mauro Icardi è già nel dimenticatoio

La storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra ormai ai titoli di coda. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda

Quello che stiamo vivendo in questi giorni è un periodo alquanto travagliato per diverse coppie formate da personaggi famosi. Insieme alla crisi che stanno attraversando Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese infatti, a tenere banco c’è anche quella di Wanda e di Icardi, che a quanto pare sembra ormai insanabile.

Tutto è nato dal tradimento dell’attaccante argentino, il quale si è lasciato andare ai piaceri della carne con la modella Maria Eugenia Suarez. La Nara dal suo canto, dopo aver apostrofato la ragazza con dei termini piuttosto “coloriti”, ha deciso di perdonare Maurito spiegando la sua decisione tramite una lunga lettera pubblicata sui social network.

Nel corso del suo messaggio, la showgirl ha confessato di essere rimasta estremamente ferita da ciò che è successo, al punto che ha chiesto ripetutamente al calciatore di firmare il divorzio. La coppia era finalmente giunta ad un accordo, quando il ventottenne ha deciso di scrivere anche lui una lettera, grazie alla quale ha convinto la moglie a ritornare sui suoi passi.

Leggi qui -> Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, la crisi è successa per questo: tutta la verità

Leggi qui -> Gianni Morandi, spunta la prima foto della mano dopo l’ustione: la situazione non è delle migliori

Mauro Icardi e Wanda Nara: crisi tutt’altro che passata

Quando sembrava che finalmente fosse tornato a splendere il sereno tra i due, è arrivato un fulmine a ciel sereno che ha spazzato nuovamente via tutta la serenità. A scatenare l’ennesimo putiferio è stata proprio la Nara, mediante una Instagram Stories da lei pubblicata sul suo profilo.

Nel fermoimmagine in questione infatti, era raffigurato niente poco di meno che Maxi Lopez, vale a dire il suo ex marito che diversi anni fa ha tradito proprio con il centravanti che al giorno d’oggi milita tra le fila del Paris Saint Germain. La vicenda all’epoca fece discutere tantissimo in quanto quest’ultimo era il migliore amico di Lopez fino al giorno del misfatto.

Da questo segnale lanciato da Wanda si evince che la crisi con Mauro non sia affatto superata, anzi, adesso tutto fa pensare ad una rottura definitiva. Il giocatore argentino per ora non ha risposto in nessun modo al colpo basso che gli ha inferto sua moglie. Come se non bastasse, il numero nove del club parigino ha eliminato il suo account di Instagram senza fornire alcuna spiegazione in merito.