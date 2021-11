Sguardo da intellettuale da bambino, oggi è uno degli attori italiani più amati in assoluto: ecco di chi si tratta

Il bambino con gli occhiali che vediamo nello scatto è diventato un attore estremamente apprezzato dal pubblico italiano. Scopriamo chi è

Capelli castani, occhiali grandi e sguardo serioso, questi sono alcuni tratti che subito saltano agli occhi relativamente al bimbo che è raffigurato nella fotografia in questione. Oggi però, il suo volto ha assunto dei connotati totalmente diversi, motivo per cui saranno in poche le persone in grado di riconoscerlo a prima vista.

Intanto però possiamo dire che si tratta di un noto attore che attualmente ha cinquantadue anni ed è nato nella città toscana di Pisa, famosa per la celebre torre pendente. Prima di intraprendere il percorso che lo ha condotto sul set, il personaggio di cui vi stiamo parlando ha lavorato per un periodo nel settore della moda, in virtù del fascino che sicuramente lo contraddistingue.

Ecco svelata l’identità del bambino

L’attore a cui facciamo riferimento porta il nome di Paolo Conticini, noto per aver recitato in svariati film e serie tv che hanno riscosso un grande successo tra il pubblico. Nel 1995 ha esordito sul grande schermo, partecipando alle riprese di tre pellicole nello stesso anno.

La prima è stata “Uomini uomini uomini” di Christian De Sica, mentre nel giro di poco tempo ha preso parte anche a “Vacanze di Natale ’95” di Neri Parenti ed a “Viaggi di nozze”, commedia diretta da Carlo Verdone.

Con i tre registi appena citati ha collaborato diverse altre volte, mostrando in tal modo tutto il suo talento nel campo della recitazione. La sua apparizione più recente al cinema risale invece al 2019, quando ha interpretato il personaggio chiamato Massimo nel film di genere comico “Di tutti i colori”.

Paolo Conticini, dalle serie tv alla vita privata

Nel 1998 Paolo ha debuttato anche in tv, unendosi al cast della seguitissima soap opera ambientata a Napoli “Un posto al sole”. Dopo questa sua prima esperienza, per il cinquantaduenne ne sono arrivate molte altre analoghe, avendo partecipato alle riprese di serie come “Provaci ancora prof”, “Ricomincio da me” e “Un medico in famiglia”.

L’attore nel 2013 si è unito in matrimonio con la sua attuale moglie, dopo che i due hanno vissuto un lunghissimo fidanzamento durato quasi un ventennio. Per quel che ci è concesso sapere la coppia non ha messo al mondo alcun figlio, anche se sia lui che la sua consorte preferiscono lasciare la loro vita privata a debita distanza dai microfoni e dalle telecamere.