Ve la ricordate l’ex gieffina Margherita Zanatta? Dopo il reality show, ecco che fine ha fatto

Margherita Zanatta ha preso parte alle riprese dell’undicesima edizione del GF. Andiamo a vedere com’è diventata a distanza di anni

Margherita, nata a Varese nei primi anni ottanta, è figlia di Marino Zanatta, ex giocatore italiano di pallacanestro che nel 2015 è stato inserito nell’Italia Basket Hall of Fame in virtù dei suoi meriti sportivi, essendosi distinto tra i migliori atleti della sua generazione.

Per quel che riguarda sua figlia invece, quest’ultima ha scelto di non seguire le orme paterne ma piuttosto ha intrapreso una carriera che l’ha condotta verso il mondo dello spettacolo. La prima apparizione televisiva risale al 2011, anno in cui ha messo piede nella casa più spiata d’Italia per partecipare al celebre reality show che va in onda da sempre sulle frequenze dei canali Mediaset.

Il suo è stato un percorso eccezionale, restando in gioco dal primo all’ultimo giorno. Quella che è stata l’undicesima edizione del format, condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi, si è distinta per la sua straordinaria lunghezza, essendo durata oltre sei mesi. La Zanatta ha concluso la sua avventura con un terzo posto, mentre la vittoria finale se l’è portata a casa Andrea Hirai Cocco.

Margherita Zanatta dopo il Grande Fratello

Una volta terminato il reality show, la Zanatta si è fidanzata proprio con il vincitore del format. Lei ed Andrea infatti, sono stati insieme per circa tre anni. Successivamente invece, Margherita ha avuto una storia sentimentale con Alfredo Cicognani, ma anche questa è stata di breve durata.

Mettendo da parte il discorso legato alla sua vita privata, dopo il Grande Fratello per Margherita si è aperta la strada dello show business, iniziando a lavorare come inviata per alcuni dei più famosi salotti televisivi targati Mediaset. Successivamente ha ricoperto il ruolo di valletta nel “Chiambretti Sunday Show”, mentre l’anno successivo è arrivato il momento della sua prima conduzione.

Nel 2012 l’ex gieffina ha guidato infatti una trasmissione intitolata “Chiacchiere”, che all’epoca è andata in onda sulle frequenze di un canale che in seguito è stato acquisito da Gold Tv. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in alcune pellicole cinematografiche, tra cui ricordiamo “Operazione vacanze” e “I soliti idioti”. La sua ultima esperienza sul piccolo schermo degna di nota risale al 2019, quando si è cimentata come concorrente in una puntata di “Ciao Darwin”, game show presentato da Paolo Bonolis.

Nonostante sia passato già qualche tempo da allora, i fans della presentatrice hanno modo di seguirla sul suo account di Instagram, dove condivide con loro diversi frammenti della sua vita e della sua attività professionale, la quale al giorno d’oggi è incentrata prevalentemente in ambito radiofonico.