Conoscete la mamma di Chiara Ferragni? È addirittura più bella della figlia

Chiara Ferragni è figlia di una signora che non ha nulla da invidiare nei suoi confronti in termini di bellezza. Conosciamola insieme

Il look sfoderato da Chiara in occasione dei GQ Awards che si sono tenuti a Berlino ha scatenato un fiume di reazioni sui social network. Il corpetto tutto d’oro da lei indossato ha impressionato sia i fans che i presenti alla cerimonia, così come le particolarissime scarpe anch’esse della stessa tonalità del top.

Nella capitale della Germania la Ferragni ha ricevuto il prestigioso premio di Donna dell’anno, riconoscimento che lei ha dedicato a tutte le persone del gentil sesso. Oltre a questo ha sfruttato l’occasione per sottolineare l’impegno che lei e suo marito Fedez hanno messo in campo durante la pandemia di Covid 19, attraverso la raccolta fondi da loro organizzata.

Qualche giorno fa è stato presentata invece la nuova serie intitolata “Ferragnez”, disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video a partire dal mese di dicembre. L’opera è stata realizzata per permettere ai loro innumerevoli fans di conoscere alcuni dettagli della vita privata della coppia, compresi i momenti legati alla gravidanza ed alla nascita della secondogenita Vittoria.

Ecco chi è la mamma di Chiara Ferragni

Se c’è una cosa sicura è che nella famiglia Ferragni la bellezza è di casa. La nota influencer ha infatti due sorelle, Valentina e Francesca, le quali con i loro scatti social hanno stregato una valanga di followers, seppur non paragonabili in termini numerici a quelli di Chiara.

Tuttavia, le tre ragazze devono la loro indubbia bellezza alla madre, una signora che si chiama Marina Di Guardo. Quest’ultima infatti, a detta di molti internauti è addirittura più bella della famosa imprenditrice di Cremona, con i suoi sessanta anni portati magnificamente.

La donna, oltre ad essere apprezzata per il suo grande fascino, è una scrittrice affermata, grazie alla pubblicazione di alcuni romanzi che hanno riscosso un discreto successo. La sua prima opera risale al 2012, dal titolo “L’inganno della seduzione”. Da allora in totale ha scritto otto libri, di cui due sono eBook.

Proprio quest’anno è uscito invece il suo ultimo romanzo, edito dalla Mondadori ed intitolato “Dress code rosso sangue”. Quest’ultimo è una sorta di thriller/giallo inerente al mondo della moda ed ambientato nel capoluogo della Lombardia.