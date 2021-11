GfVip, colpo di scena: non andrà in onda | Ecco perchè

Stando alle ultime indiscrezioni, l’attesissimo appuntamento con il GfVip rischia fortemente di saltare. Andiamo a conoscere i dettagli

La sesta edizione del reality show di Canale 5 continua ad appassionare i spettatori da casa, tanti dei quali seguono la diretta che viene trasmessa sulle frequenze del canale Mediaset Extra ventiquattro ore al giorno.

Nonostante siano a conoscenza di essere ripresi tutto il dì, i “vipponi” spesso si lasciano andare ad uscite che forse sarebbe meglio evitare. Tuttavia, c’è da riconoscere il fatto che non è semplice per nessuno ricordarsi continuamente di fare attenzione alle parole che escono dalla propria bocca, dal momento in cui si è osservati da milioni di persone per tutta la durata della giornata.

Nell’ultimo appuntamento di venerdì scorso non sono mancate né le polemiche né i colpi a sorpresa. Uno dei protagonisti di puntata è stato Alex Belli, il quale ha affrontato ben due faccia a faccia. Il primo con Aldo Montano, dopo la furiosa lite della settimana passata, mentre in seguito l’attore se l’è dovuta vedere con sua moglie. Delia Duran (il nome della consorte) è intervenuta nella casa per capire le intenzioni del suo uomo, che è apparso sempre più vicino a Soleil Sorge, altra concorrente del GfVip.

Ecco la decisione che stravolge tutti i piani

Alfonso Signorini non può di certo lamentarsi dei risultati ottenuti fin qui in termini di ascolti. Il dato è stato riscontrato dai stessi piani alti della Mediaset che, pertanto, hanno deciso di prolungare la durata del reality.

A creare preoccupazione nei confronti del pubblico da casa però, ci ha pensato una recente indiscrezione di Davide Maggio, secondo il quale c’è il forte rischio che venga annullato l’appuntamento con il Capodanno, come invece è avvenuto nella scorsa stagione televisiva in cui i concorrenti hanno brindato in diretta.

Al posto del format presentato dal direttore di “Chi” dovrebbe essere trasmesso un concerto in piazza. Il possibile luogo indicato corrisponde alla città di Bari, mentre ancora non è noto cosà andrà in onda sulle frequenze dei canali Rai.

Per il momento tali voci di corridoio non hanno trovato conferme ufficiali, motivo per cui il pubblico dovrà avere pazienza per conoscere la verità in merito all’indiscrezione bomba lanciata dal sopracitato esperto di gossip e di spettacolo.