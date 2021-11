GfVip, il concorrente viene distrutto letteralmente: scoppia in lacrime

La situazione si fa sempre più tesa all’interno della casa più spiata d’Italia, dove di recente sono volati insulti all’indirizzo di un vip

Già da settimane si respira un’aria carica di elettricità nella casa del GfVip, ma dopo i recenti accadimenti la situazione adesso sembra essere ancora più critica. Questa sera andrà in scena l’ennesimo capitolo di una saga che sta tenendo incollati davanti agli schermi milioni di telespettatori, i quali sono in trepida attesa di conoscere il verdetto del televoto.

Proprio in questi giorni è circolata la data in cui dovrebbe terminare il reality show. La chiusura infatti, sarebbe prevista per il 14 marzo, andando in tal modo ad eguagliare la durata della passata edizione, vinta per la cronaca dal giovane influencer milanese Tommaso Zorzi.

A tal proposito i “vipponi” faranno compagnia agli italiani anche durante il periodo natalizio, anche se la diretta prevista per la notte di Capodanno rischia fortemente di saltare. Per il momento non ci sono comunque ufficialità, quindi non possiamo far altro che attendere eventuali indicazioni che probabilmente verranno fornite prossimamente.

Parole pesantissime nei confronti del gieffino

Non molte ore fa, è successo un evento che ha toccato nel profondo il concorrente chiamato in causa. Mentre la serata stava procedendo in maniera tranquilla, ad un tratto si è udita nella casa una voce proveniente dall’esterno.

Aiutata da un megafono, un personaggio che si fa chiamare la regina di Roma ha insultato gravemente Alex Belli, dispensando nei suoi confronti una serie di parole dure e pesanti: “Alex sei una me***, fai ridere, fai schifo, sei un fallito, un cornuto nato, Manu stai lontana da Alex e Soleil non ti fidare di Alex. Soleil ‘accanna’ Alex sta facendo CentoVetrine. Sei la gioia di tutti noi”.

A seguito di queste accuse, in un primo momento Alex è sembrato alquanto diplomatico, affermando di non badare troppo a determinate parole. Tuttavia, in un secondo momento, il noto attore italiano ha avuto un crollo emotivo, arrivando al punto di scoppiare in lacrime.

Stando a ciò che ha riferito, la frase che gli ha fatto più male in assoluto è stata quella relativa a Soleil, la quale è stata invitata a non fidarsi di lui. Più che per gli insulti infatti, Belli si è sentito ferito perché il suo sentimento di amicizia con la Sorge è vero ed autentico, pertanto non vuole che passi un messaggio del genere in cui viene dipinto come una persona falsa.